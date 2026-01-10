拍姆明變拍香腸攤 議員批這就台中美學？

▲「巨型姆明」現身西區市民廣場，吸引眾多親子人潮，卻也衍生流動攤販群聚亂象，引發景觀維護爭議。(圖／黃守達提供2026.1.10)

[NOWnews今日新聞] 台中市西區市民廣場近來因「巨型姆明」裝置藝術成為熱門打卡點，為中台灣燈會成功暖身。然而，熱鬧背後卻隱藏管理亂象，市議員黃守達接獲民眾陳情，現場違規攤販林立，甚至出現「民眾拍姆明，攤商當背景」的荒謬景象。他要求觀旅局與建設局應負起責任，別讓違規攤位毀了城市美感。

黃守達指出，早在裝置設置之初，他就已向市府反映違規設攤情形，要求加強稽查。然而，盧秀燕市長親自出席記者會風光宣傳後僅一週，違規攤販便「故態復萌」。他今(10)日實地勘查發現，現場賣玩具、香腸、紅茶的攤位一應俱全，號稱 24 小時的保全形同虛設，他在現場等候近一小時，竟未見市府任何處置作為，放任亂象加劇。

黃守達強調，市民廣場是西區核心公共空間，設置大型展品應同步配套人流動線與攤販管制。他質疑市府「只管曝光、不顧管理」，讓原本療癒的北歐精靈被雜亂的流動攤位包圍。

黃守達呼籲，市民廣場違規擺攤已是長期沉痾，遇活動更加猖獗。市府不應消極處理，相關局處應即刻建立「跨局處協調機制」，在活動前完成場地盤點與執法計畫，落實巡查。他強調，城市行銷不該流於表面，否則不僅犧牲市民權益，更丟了台中的城市門面。

