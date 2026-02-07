拍完才知沒授權！楊小黎道歉「記者會面露笑容」原因曝光

記者林汝珊／台北報導

國片《世紀血案》取材自1980年震驚全台、至今仍未偵破的「林宅血案」，事件涉及前立委林義雄一家，卻傳出未取得當事人及家屬的同意，在網上引起抵聲浪。稍早，主演楊小黎發表千字聲明正式道歉，表示若知「未授權」，絕對會直接拒絕出演。

楊小黎坦言直到殺青記者會後，才得知劇組並未取得當事人林義雄及家屬的同意，直言「如果在拍攝前就知道這樣的狀況，我會直接拒絕出演。」也為自己未能事前主動確認此事向大眾致歉，表示依照過往演出經驗，理所當然以為相關溝通早已在前期完成，「缺乏對潛藏風險的敏感度，是我的疏失。」

而針對記者會上被指露出笑容，楊小黎也坦言面對媒體時習慣性的微笑造成不佳觀感，「在跟媒體還有演員夥伴互動時聊到相處的趣事時，不應該笑，造成了不好的觀感，對不起。但在提到嚴肅話題的時候，我很確定我是認真的在聽，沒有笑，回放記者會影片，我謹慎地沒有對事件做出任何的評論，只分享孕婦的角色功課不容易。」

楊小黎表示，這段時間的揣測與攻擊已對她造成傷害，但選擇不回應人身攻擊，不代表沒有感受，「沉默，不代表無感，也不代表不會受傷。」她坦言目前仍不知道作品最終將以什麼樣的樣貌與觀眾見面，內心充滿不安，也呼籲外界不應讓演員承擔超出角色與責任範圍的指控。

