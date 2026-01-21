拍完花海吃粄條！高雄美濃花海來襲 喝咖啡、順遊客庄體驗田園時光

Photo Credits： luv2beauty、tr90_peilanyuan

冬日的高雄，不只有暖陽與藍天，還有一整片正在甦醒的繽紛田園風景。每年備受期待的美濃花海彩繪大地，在一月底悄悄綻放，花田如同鋪展在客庄大地上的天然畫布，怎麼拍都像明信片。走進田野間的咖啡館聞咖啡香、坐在三合院老屋裡感受時光慢下來的節奏，再以一碗色彩繽紛的客家粄條補充旅途能量。還能到美濃民俗村體驗冬季限定的農事與手作活動，讓賞花不只是拍照打卡，更是一場結合風景、美食與文化的客庄田園小旅行。

【美濃旅遊推薦】

2026美濃花海彩繪大地

咕便所コーヒー

軒味屋彩色粄條

山水居老屋咖啡

美濃民俗村

2026美濃花海彩繪大地54公頃花海1月底陸續綻放

Photo Credits：tr90_peilanyuan、laiyuping9520、emmayang1017

2026 年美濃花海即將到來，今年將於美濃、杉林2區，營造54公頃花海，1月底陸續綻放。美濃湖畔種植百日草、國道10號下台28線為大波斯菊，美濃月光山隧道進入杉林區181線道兩側廣植向日葵、百日草及大波斯菊，行經台29線近超市兩側分別是向日葵、大波斯菊，往甲仙方向近小份尾幸福田花區為向日葵、大波斯菊。美濃花海推出吉祥物「花綿綿」，搭配4大裝置藝術，象徵美濃湖保育物種「雉勇伯」（水雉），代表在地特色農產「小蔔士」（白玉蘿蔔）、「蜜蜜與小玉」（番茄）等。結合地方推出戶戶有花開活動，擴大串聯粄條街、天后宮、美濃區公所及美濃未來超市等周邊街道等，要讓美濃區過年充滿花香。

*此段撰文時花海尚未開放，圖片引用過去花海盛況。

活動日期：2026/2/7-2/22

地址：花海彩繪大地裝置藝術展示-美濃四大花區

咕便所コーヒー田野間的咖啡廳

Photo Credits：jolinwu0975、mickey10.02、janet_wu6、teresa1619

從旗山搬遷到美濃的預約制咖啡店，以三合院老宅改造，老件家具、私藏公仔等小物，非常推薦店內「無冷氣用餐區」，大片窗門幾乎與稻田零距離，採光極佳，還能將遠方山景收入眼廉，一邊品嚐著手沖咖啡、手作甜點，相當愜意。

店家規則：先以私訊粉專告知欲前往的日期、用餐人數，成功預約後，店家會提供確切地址、停車資訊等。

軒味屋彩色粄條七彩粄條客家美食

Photo Credits：nickyapple528、luv2beauty、big_point_big_point、wulove213055

粄條不只有白色，軒味屋使用美濃在地種植的147米，搭配紅龍果、地瓜葉、山黃梔、蝶豆花等天然蔬果汁製作粄條，製作出彩虹色豐富色彩的粄條，口感Q彈。每天早上手工現做且不加防腐劑，無法久放因此每天只賣3 小時，常常提早完售，想嚐鮮的要趁早喔!

營業時間：11:00-14:00，週一、二公休

地址：高雄市美濃區中山路二段384號

交通：建議自行開車前往

山水居老屋咖啡三合院老屋咖啡

Photo Credits：jia_rong1212

坐擁美濃湖畔的田園與山景風光，顧客可以在復古的三合院老宅內感受懷舊氛圍，也可以在庭院的樹下、戶外座位享受更親近大自然，啜飲咖啡香，偶有白鷺鷥飛過，怡然與閑情不在話下。店家提供多種手工自製甜點，其中肉桂捲、巴斯克蛋糕和提拉米蘇都深受好評

開放時間：週五~一 12:00-18:00，週三、四 13:00-18:00，正確公休日請依店家 IG 公布為主

地址：高雄市美濃區環湖路83號

交通：建議自行開車前往

美濃民俗村DIY體驗客家文化

Photo Credits：joannalin724、_smile0716

美濃民俗村就像是整個美濃鎮的縮影，傳統客家風格建築裡，可以參觀紙傘的製作過程、體驗紙傘彩繪，DIY 客家擂茶、麻糬，還品嚐美味道地的客家菜餚，週邊的自然風光也充滿療癒力量。

開放時間：8:30-17:30

地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號

交通：搭乘 E25（高旗六龜快線） or E28（高旗美濃快線）至「舊茶亭站」下車

撰稿者/韓微微