拍完《四人行，不行》 就得了盲腸炎 河正宇：八成是孔曉振害的

《與神同行》男星河正宇自編、自導、自演的《四人行，不行》集結孔曉振、金東旭、李荷妮主演。孔曉振宛如整部片的製作人與行動隊長，不僅牽線讓李荷妮加入，她也是唯一在片場「制得住」河正宇的人，後者壓力大到笑稱殺青後得了盲腸炎：「有80%絕對是因為孔曉振。」

孔曉振在本片飾演婚姻曾經熱烈、如今卻逐漸冷卻的美術大學老師。聽見樓上夫妻過度激烈且活躍的性愛碰撞，喚醒她內心的欲望，因此邀請樓上夫妻共進晚餐，意外演變成一場失控的情感告白。

河正宇說：「我把孔曉振當作第一順位來邀請，她不是那種容易被說服的朋友，而是直覺認為可以對角色產生共鳴，也能詮釋得很好。」尤其本片翻拍自西班牙獲獎名作，他回憶：「最初劇本只是原作的翻譯本，我請她一定要看。劇本交給她看時，卻遭到『史詩級惡評』。她打電話給我，整整一小時都在說：『歐巴！這個你到底要怎麼拍啊？』」

河正宇坦言，孔曉振願意直言不諱指出問題，某種程度就像專業製作人，雖然出於好意，對他來說壓力也相對增加：「我跟她說，正式開拍前會盡全力修改劇本，把完成度提升到讓她滿意的水準，請她相信我。我甚至還誇大地說服她，說她一定會因為這部作品拿下最佳女主角獎。」

據悉，孔曉振是劇組公認唯一能「制得住」河正宇的人，幾乎扮演製作人與行動隊長般的角色。孔曉振坦言：「比起同年齡或年紀比我小的人，我好像更容易管得住哥哥們。」她笑稱，自己唯二能管住的只有河正宇和孔劉。河正宇也直呼：「她真的對我的不足之處，一點情面都不留。」甚至還開玩笑把責任全推給孔曉振，笑稱在電影殺青後得了盲腸炎：「有80%絕對是因為孔曉振！」

孔曉振對此回應：「其實我最想聽河正宇說：『妳的演技進步了很多。』我努力讓他感受到我的成長和進步。」她接著說：「作為導演，他難道不應該檢視我的所有戲份和剪輯嗎？我最渴望聽到他說『這個演員真的演得很好！』得不得獎並不重要，我只想得到河正宇的稱讚。」

孔曉振也是讓李荷妮加盟演出的關鍵人物。李荷妮回憶：「劇本是透過曉振姐姐拿到的，說會大量改編，變得更加有趣。」她說明：「我實在找不到不接演的理由，因為參與演出的都是我一直很想合作的演員。我和曉振姐姐是在《料理絕配Pasta》之後再度合作，當時我只是剛出道不久的新人演員，年紀很小，曾想過真的還有機會再一起演戲嗎？女演員們能在作品中再度相遇，其實並不容易。我當時覺得這可能是錯過一次、就不會再有的機會，所以抱著一定要把握住的心情接演這部作品。」

孔曉振回憶：「李荷妮當時才剛拍完一部電視劇，又有傷在身，還要照顧孩子，所以一開始很難立刻做決定。我覺得她或許休息一下比較好，但奇妙的是，她每隔兩週就會問一次作品進度。通常選角一旦錯過，演員就不會再主動詢問，她卻一直問，讓我覺得『她其實還是有點興趣的』。大概第三次聯絡近況時，她說：『我要跟老公好好商量一下。』最後決定演出。與其說是我成功說服她，不如說我只是適度給她空間、又適度拉她一把，扮演好中間牽線搭橋的角色而已。」

河正宇也說：「其實我心中的首選一直是李荷妮，孔曉振也不斷幫忙關心她的狀態，還跟我說：『她好像真的有這個意思』。多虧她居間協調得宜，最後才達成角色完美的黃金比例。」

《四人行，不行》描述往日火熱的婚姻悄然冷卻，貞雅（孔曉振飾演）與賢秀（金東旭飾演）只剩下平淡乏味的日常。可是每到夜晚，樓上金老師（河正宇飾演）與秀京（李荷妮飾演）傳來各種激情聲響，不僅打亂樓下這對夫妻的寧靜，也喚醒他們心底蠢蠢欲動的好奇與慾望。出於禮貌，貞雅邀請樓上夫妻共進晚餐。原本以為只是一次客套聚會，卻意外演變成一場笑料百出又充滿暗示的邂逅。該片將於2月6日在台上映。

