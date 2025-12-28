拍張照就好？日本年輕人結婚「不吃喜酒」 婚宴會館倒閉、員工轉行殯葬業

一對日本新娘和新郎在日本東京明治神宮舉行傳統婚禮。美聯社資料照



據日本媒體近日報導，日本許多年輕人結婚，已經不再辦華麗的婚宴，僅與親近的家人，舉行小型婚宴，更有人只拍張照留念，或是登記結婚，在這種風潮下，陸續有婚宴會館倒閉，婚宴的員工被迫轉往殯葬業。

據《讀賣新聞》報導，在日本岐阜縣瑞浪市的一家婚宴會館「Il Cuore」，本月底即將關門大吉，38歲的館長後藤孝典忍不住嘆氣：「明明是還能使用的教堂啊…」來自愛知縣的客人聽聞消息，也表示：「這家是離我家鄉很近的會館，要關閉真的很可惜。」

2014年開幕以來，這家婚宴會館曾為5百對新人，見證人生的重要里程碑，新冠疫情時業績急轉直下，雖然在疫情過後，業績稍微恢復，但近年來越來越多日本年輕人「即便結婚也不辦婚禮」，衝擊婚宴業者，倒閉浪潮一波接一波，甚至有婚宴場館的職員，因婚宴訂單太少，被上司要求支援同集團的殯葬業。

日本厚生勞動省的資料顯示，2024年婚姻件數為48萬5092對，與1972年的高峰（109萬9984對）相比，銳減約一半。

報導指出，現在的日本年輕人重視「CP值」（成本效益）、「TP值」（時間效益），過去邀請職場前輩出席婚禮的文化，幾乎已經消失，婚宴業者後藤說明，年輕人對於華麗的婚宴，無法感覺到價值，也難以帶來幸福感。

華麗婚宴過時了，「樸實婚禮」、「小型婚禮」，甚至是「拍照婚」、「登記婚」蔚為流行，神戶市一家婚宴公司「Lec」，就推出低成本的小型婚禮，也提供女性獨自穿婚紗的「單人婚紗攝影」服務，頗受女性顧客歡迎。

熟悉婚宴文化的慶應大學社會學系副教授阪井裕一郎分析：「在昭和時代，幾乎每個人都會結婚，當時日本經濟高速成長，『神前式婚禮』（在神的見證下結婚）規模日益擴大，到了泡沫經濟時期，西式婚禮開始流行，切巨型蛋糕、乘坐小船等『豪華婚宴』受到歡迎。」

阪井說明：「進入平成時代之後，人們強調自我獨特性，婚姻價值觀開始動搖，未婚率上升，『樸實婚禮』、『溫馨婚禮』等詞彙出現」、「近年來新冠疫情、經濟停滯等衝擊，更打破傳統禮俗，強調經濟合理性，婚宴也迎來轉型的十字路口。」

