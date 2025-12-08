拍影片全說了！朱孝天鬆口認了「被退出」 控「單方面切斷所有聯繫」

【緯來新聞網】近日五月天阿信與言承旭、吳建豪、周渝民組成的限定團體「F✦ FOREVER」，並與周杰倫合作推出新歌〈恆星不忘 Forever Forever〉，更要在本月於上海舉辦「F✦ FOREVER 恆星之城」巡迴演唱會，然而，F4獨缺朱孝天的陣容立刻成為焦點，引發外界對他缺席原因的諸多猜測，甚至傳出他是因「暴雷」演唱會資訊而遭排除，稍早他首次露面親自回應此事，證實自己是「被退出」。

F4合體獨缺朱孝天，他發影片證實自己是「被退出」。（圖／相信音樂提供、翻攝自抖音）

針對外界熱議，朱孝天於今日親自拍攝影片對外說明，他澄清自己與負責此次活動的相信音樂從未簽訂任何合約，雙方僅止於意向溝通。朱孝天坦言，自從他正式拒絕相信音樂提出的三個要求後，對方就單方面切斷了所有聯繫，導致他「被退出」這次的重組活動，連遭排除的傳聞也是事後才得知。



對於無法參與這次的活動，朱孝天表示遺憾，但也強調F4這個團體從來就不是靠合約來維繫，但他對三位前隊友的選擇表示理解，並送上祝福，希望他們在上海巡演能夠一切順利。

