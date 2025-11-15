拍影片食物狂掉遭批浪費！紀卜心親出面反擊
[NOWnews今日新聞] 百萬網紅紀卜心繼去年自創飲料品牌爆出「假奶」風波後，近日再度爆發爭議。12日她於Instagram上傳一則地板業配影片，化身吃東西很雷的人，飲料、食物、醬料等都灑在地板，不料這竟遭網友質疑是在浪費食物，對此，紀卜心也直接回應網友，反嗆：「妳看電視劇會去問劇組在餐廳拍攝的食物有沒有浪費嗎」，再度引發熱議。
紀卜心在12日的影片中，為了強調地板好清理的優勢，把飲料、食物、醬料都掉在地板上，引發部分網友質疑是在浪費食物，對此，她也直接留言反擊，「妳看電視劇會去對劇組提出疑問說在餐廳用餐拍攝的食物有沒有浪費嗎」，並強調自己不會隨便浪費食物。
紀卜心解釋掉食物片段：我有撿起來吃掉
除此之外，還有網友直呼蛋塔掉地上很可惜，紀卜心透露：「那塊太大塊了我有撿起來吃掉⋯還好新家地板很乾淨，後面是真的吃炸雞掉的小屑屑」。另一位網友問灑出超多的飲料，紀卜心也解釋：「我喝很多啦，最後剩一些喝不完沒氣了才加水當拍攝道具」。
紀卜心曾陷假奶風波 三度道歉仍遭罵翻
紀卜心去年7月紀卜心與YouTuber見習網美小吳共同創立的「十盛SHISHENG」被消基會點名奶類標示不清，紀卜心與小吳接連三度道歉，但仍難平眾怒，遭疑刻意隱瞞乳源成分，品牌聲明指出「熟成奶茶」其實是以台灣統一鮮乳、北海道生乳粉與奶精調製，並非北海道十勝鮮乳，讓部分消費者遭到誤導。
事後紀卜心發布聲明澄清，隔日又發文致歉，最終又在限時動態上再次公開道歉，但因內容與小吳露臉道歉影片雷同，被批誠意不足。網友認為紀卜心讓小吳一人承擔風波，部分粉絲則認為她過於依賴形象經營品牌，卻在危機時選擇迴避，導致原本累積的好感大幅流失，「傲慢」、「躲避責任」等標籤也陸續出現，甚至有網友檢舉她的IG帳號，直言：「不能只想賺社會大眾的錢，卻不負責任」。
資料來源：紀卜心IG
