拍性交易影片稱個人保存卻賣創意私房 判賠80萬元確定

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

陳姓男子透過JustDating交友網站、包養網站及應召站「艾瑄瑄」傳送邀約性交易之訊息給女子阿珍（化名），並以4萬元代價性交易，並同時要求將拍攝性行為過程，僅供其個人保存，阿珍不疑有他同意後，竟成了「創意私房」淫片中的女主角，阿珍告訴法院，向陳男及創意私房的經營者提告求償300萬元。高院今（3）日判陳男賠償80萬元確定。

陳男是於109年5月間透過JustDating交友網站、包養網站及應召站「艾瑄瑄」，傳送邀約性交易訊息給阿珍，並並同時要求將拍攝性行為過程，僅供其個人保存，阿珍誤信陳男性行為過程影片不會外流而同意拍攝，沒想到竟成了創意私房論壇中〔m大系列〕超狂炮戰的女主角，阿珍認為她隱私、人格尊嚴、就業暨人際互動關係等社會連結受毀滅性破壞，且該等私密影片檔迄仍在網路流傳，難以完全移除杜絕，而受有非財產上損害，起訴求償300萬元。

台北地院一審判決，陳男須賠償阿珍60萬元，並與創意私房經營者連帶賠償60萬元。陳男不服判賠金額，上訴二審。

高院合議庭審理認為，肖像，為個人外部形象之呈現，彰顯特徵，屬個人資料之一種，且與人之尊嚴關係密切，具重要人格利益；另性影像屬於個人生活私密領域最核心之性隱私，亦具有高度之隱私期待。

所以個人對於其肖像及性影像之製作、公開與否以及如何使用，均具有自主決定權，倘未徵得本人之同意，即任意公開、散布或銷售涉及其肖像之個人生活照及性影像，自屬侵害為人性尊嚴與價值具體呈現之個人資料及隱私等重要人格法益。

陳男不爭執欺瞞阿珍拍攝該影片，之後與創意私房論壇、觸感論壇經營者共同刊登阿珍個人生活照及該影片，並加以販售之事實，其不法侵害被上訴人之個人資料及隱私，自應與其他行為人共同負侵權行為之連帶賠償責任。

合議庭審酌兩造學、經歷、財產狀況，及陳男意圖上網販售，以欺瞞方式取得該影片，事後藉由網路刊登阿珍生活照及該影片，使不特定人得以連結觀閱，甚至付費下載而廣為散布，且難以完全移除，造成阿珍受有莫大之精神上痛苦，認陳男就創意私房論壇及觸感論壇之侵害行為，應各賠償阿珍非財產上損害60萬元。

不過，創意私房論壇之共同侵權行為人林某事後已賠償阿珍40萬元，這部分連帶債務已因清償而消滅，陳男依民法第274條規定同免其責，故此部分應賠償阿珍之金額僅餘20萬元。但是，觸感論壇之行為，陳男未證明有何債務消滅之情事，仍應如數連帶賠償60萬元。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

