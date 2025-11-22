拍成韓劇《信號》！新亭洞「連續性侵棄屍」懸案20年偵破
韓劇《Signal 信號》劇中描述韓國知名懸案「新亭洞」連續殺人事件，2005年在南韓首爾連續發生兩起性侵殺人棄屍案，女性的頭部被以米袋或塑膠袋包裹，懸案多年無法追出兇嫌身份；首爾警察廳重案組21日表示，調閱資料與最新DNA技術，確認2起女性遭勒斃棄屍案的犯嫌是張姓男子，是大樓管理員，張男當年犯案時60多歲，不過，他已在2015年7月因癌症病逝。
綜合韓媒報導，2005年6月、11月在新亭洞住宅區，分別20多歲與40多歲的女性遺體陸續被發現，都是遭勒頸窒息，頭戴黑色塑膠袋，被綁在米袋或草蓆裡，驗屍結果顯示都有被性侵跡象。警方共調查超過23萬人，可惜，案件懸而未破。
首爾警察廳警方在2016年重新檢視過往資料，在2起案件的內衣、繩子上確認到相同DNA，確定為同一犯人所為，鎖定當時在新亭洞一棟大樓擔任管理員的張男。
張男也被查出2006年曾以「大門上鎖、從地下室進出」為由，誘拐原準備前往該棟大樓醫院的女子，進入大樓地下空間後並企圖性侵，所幸受害者機靈逃脫。不過，張男在2015年病逝。
《中央社》引述韓聯社報導，指稱電訪到當時負責「新亭洞連續殺人事件」的刑警尹敬熙（音譯），距離退休還有1年多的他語帶哽咽說：「在還身為警察的期間，幸好確認了犯人，讓我心中一直背負的重擔能稍微卸下一點。」
《Signal 信號》（韓語시그널）由金憓秀、趙震雄、李帝勳主演。劇中稱為紅院洞連續殺人案，案件原型就是新亭洞連續殺人案及柳永哲連續殺人案，由演員李相燁飾演。
