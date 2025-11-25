拍戲趕不及見阿嬤最後一面 ！李千娜抱憾哽咽：罪人也該回去

李千娜擔任「全方位才子才女養成班」的客座教授。（中天綜合台提供）

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》26日晚間9點新一集播出邀來全能歌后李千娜擔任「全方位才子才女養成班」的客座教授，她提到從歌手變演員過程其實有點歪打正著：「比完《超級星光大道》後我簽給周傳雄老師，但錄第1張專輯時一直在撞牆期，剛好有導演想找我去拍《茱麗葉》，老師就說『不然妳先換個跑道再回來錄音』，後來很幸運的得到金馬獎最佳新人獎，開啟我的演戲之路。」而李千娜自出道以來工作行程滿檔，趕不及見阿嬤最後一面也成為她人生中最大的遺憾：「拍戲前1天接到阿嬤的病危通知，但那場戲是大場面不可能取消，我一收工馬上打電話跟家人說要趕回去，結果他們說『阿嬤其實有等妳到最後一刻才走』，我就覺得即便會得罪大家，我都應該要趕回去看阿嬤。」

廣告 廣告

薔薔則說自己曾靠演技救命：「我之前常被神棍騙，那時候趙哥（趙正平）知道我去一個地方上淨化課程時，他就一直罵我、說我被騙了，我到後面也覺得他們不太對勁，可是想要全身而退的話，不能跟他們翻臉、吵架。」在場來賓聽了都很好奇，薔薔接著說自己非常機靈：「他們叫我做什麼我都盡量配合，還假裝自己在『發功』說『我有接到天線、感受到神力，我有被保佑，最近都有改善』，然後轉身就跑，後面他們還有傳訊息來關心我，叫我再回去上課，但我再也不回去了，他們真的蠻奇怪的。」她也慶幸自己跑得快：「這兩個月他們上新聞了，被殺的那個人很相信他們，也是樁腳之一，那時候我爸爸聽到記者說我牽扯到凶殺案嚇死了。」

潘若迪。（中天綜合台提供）

薔薔。（中天綜合台提供）

薔薔還很會說場面話：「錄節目邀請的來賓，覺得自己很帥，其實我也只是給他面子說『你很帥、很香』，但其實他身上超臭，結果他就覺得妳對他有意思，好像可以跟妳有些什麼關係，還會傳私密照給我，我就把照片跟影片全部傳給朋友看。」潘若迪聽了也分享自己被性騷擾的經驗：「我上課的時候是很正經的，有一次上課跟學生互動，女學生直接抓我私密處，我當下想說可能是不小心碰到，結果她又從後面直接抓，我不演了，直接叫警察來，警察問她為什麼要抓人家，她就說『沒有啊，跳舞是力與美的結合，我只是做個動作而已，老師不喜歡的話，那我屁股給他捏啊』。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台周一至周五晚間9點《綜藝OK啦》。

更多中時新聞網報導

物流工會籲 讓員工吃頓團圓飯

楊貴媚李國煌頒獎鬥嘴 李竺芯柔嗓緬懷瓊瑤大S

中職》桃猿換執行長 樂天強調不出售