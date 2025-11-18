拍戲遭傳「靠陪睡奪角色」！熊熊抓包造謠者是圈內藝人 身分曝光是他

娛樂中心／台北報導

熊熊上節目爆料。（圖／中天提供）

女星熊熊（卓毓彤）擁有甜美臉蛋與魔鬼身材，直率幽默個性深受觀眾喜愛，前年她閃嫁7年前舊愛Mars，並在2個月後宣布懷孕、隔年生下寶貝女兒。近日她上節目自爆曾被傳出「靠陪睡才拿到角色」，一查之下竟是圈內好友的所作所為，令她深感遭背叛。

熊熊身材火辣。（圖／資料照）

熊熊剛出道時還被圈內好友背叛過：「剛出道時，認識了圈內一個藝人，那個人也對我很好，後來我們有一起工作拍同一個戲，我們本來感情很好都會一起去吃飯，結果我去拍戲現場遇到他，他都很冷淡，有時候還甚至假裝玩手機，我忍不住訊息他『我是不是惹你生氣』？他就跟我講『沒有，你想太多』。」



熊熊在《綜藝OK啦》節目表示，後來想邀約對方吃飯還是遭到對方拒絕：「他都說『最近很忙沒空』，但我都看到他跟別人吃飯，我想說那你就是不喜歡我，所以我之後遇到他也沒有打招呼，後來我就聽到別人跟我說，那個人說我陪睡才可以得到這個角色。」

