拍抖音暗示槍殺高市早苗！自稱台灣女生「23歲女演員」身分疑遭起底 網驚：是國中學姊

一名自稱「活人感很重的台灣女生」的網紅，在抖音發影片，影射要「暗殺高市早苗」，影片一曝光，引發台日網友炸鍋，不過稍早疑似因被炎上，已緊急關帳號，對此更有網友起底女子的真實身分。

日本首相高市早苗先前「台灣有事」等言論，引起中國政府強烈不滿。怎料，抖音上一個帳號名稱為「不玩抽象的Tina」日前透過抖音發布影片，在自己的手腳上打上「高」、「市」、「早」、「苗」，接著說完「台灣有」就有槍聲特效，事後「市」也變成紅色的「逝」，人再往後倒在床上，暗示意味明顯。

「不玩抽象的Tina」在影片敘述還寫下，「高市，別『搞事』。」影片一曝光，吸引2000多人按愛心，但也引發台日網友關注，紛紛批評「內政部是否要啟動境管，避免她跑回中國上海」「低能感很重的北七女生」「拍這種片真的不尷尬嗎」「真是台灣人之恥」「拜託日本政府禁止她入境日本」。

據了解，「不玩抽象的Tina」帳號自稱自己是「活人感很重的台灣女生」、今年23歲，IP位置在台灣，擁有19.3萬名粉絲追捧。事件延燒後，更有網友起底女子真實身分，疑似是女演員「Tina（翁綵芯）」，曾拍過原創短劇《網紅崛起》，目前IG帳號被大票網友湧入留言，但暫無法確認是否與發布抖音帳號為同一人，且抖音上影片也已緊急被本人刪除。

值得關注的是，也有不少台網紛紛在Threads討論表示，「她真的是台灣人是我國中隔壁班同學」「國中學姊… 我還有她臉書好友」「已飄到日本貼文了，感謝各位台灣國民」。

