拍拍柯文哲！ 傅崐萁給鼓勵：走政治沒背幾條罪不會大尾

傅崐萁拍拍柯文哲背，安慰柯「走政治沒背個兩三條不會大尾」。（鏡報鄒保祥）

民眾黨前主席柯文哲近期開始頻繁現身公開場合，今（2日）民眾黨團前往拜會國民黨團，一到場先合影後，柯先是笑稱自己「劫後餘生」，而過去曾遭判刑的國民黨立院黨團總召傅崐萁，則笑著安慰柯說「走政治，沒有背個兩三條不會大尾啦！」

現場傅崐萁稱呼柯文哲「大家的老朋友」、黃國昌「大家的好兄弟」，要大家以熱烈掌聲，歡迎柯文哲「活血歸來、滿血回歸」。

柯文哲、傅崐萁、黃國昌握手。（鏡報鄒保祥）

柯文哲則回應，「劫後餘生啦！苟延殘喘！」，讓現場哈哈大笑，而傅崐萁趕緊安慰說「不會啦不會啦，越來越勇」「走政治，沒有背個兩三條（罪）不會大尾啦！」，還拍了拍柯文哲的手及背部。

廣告 廣告

柯文哲則不禁苦笑，回應「我聽你在講勒」，說完則坐下，留給傅崐萁致詞。

更多鏡週刊報導

去年閃辭《關鍵時刻》！傳劉寶傑「氣消了」 3月重返老東家開新節目

尷尬！林沛祥「愛國照」遭抓包國旗多1道光芒 本人急修正回應了

樂天女孩爆機場深吻CEO！球團回應了 本人首發聲