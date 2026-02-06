拍攝員警製筆錄畫面上傳社群 男涉妨害秘密遭送辦

（中央社記者蘇木春台中6日電）台中警方昨天偵辦蔡姓男子涉毒品案件時，蔡男將警局的偵辦過程，甚至員警製作筆錄等畫面以手機拍攝，上傳社群媒體分享引發熱議，警方今天通知其到案偵辦，將依妨害秘密罪送辦。

有網友昨天在社群媒體上張貼影片，拍攝自己搭上警車前往警局製作筆錄，甚至左手被上銬後，還以右手持手機錄影員警製作筆錄畫面，貼文引發網友熱議。

台中市警察局第五分局今天表示，警方於5日上午7時處理民眾糾紛案時，查獲29歲蔡男涉嫌持有毒品，並將其帶回警局調查，蔡男於偵訊過程中拍攝畫面後，上傳社群媒體。

警方指出，蔡男相關行為涉犯刑法妨害秘密罪，今天下午2時30分，已將蔡男通知到案，全案警詢後將移送台中地檢署偵辦。

警方提到，本案認定為偵辦案件管控疏失，已依規定懲處相關人員，並列為案例教育，後續將加強訓練。警方並呼籲，警察機關基於考量內部安全及財產管理需求，得視具體個案情形，對民眾錄影及錄音等行為有同意、限制或禁止權限，請民眾自應遵守。（編輯：李錫璋）1150206