拍新戲ing妻夫木聰仍來台！喊「當觀光大使有義務」
日本影帝妻夫木聰日前抵台參加金馬影展，為他主演的電影《寶島》宣傳。這位熱愛台灣的日本演員，即使正在拍攝新劇，仍特地抽空來台與影迷見面。除了妻夫木聰外，本屆金馬獎頒獎典禮將有多位重量級嘉賓出席，包括西島秀俊、李安、林嘉欣、張孝全等人，陣容堪稱星光熠熠，為即將於22日舉行的頒獎典禮增添話題。
妻夫木聰在受訪時表示，他非常喜愛台灣，目前在日本擔任觀光大使，因此有義務與台灣民眾好好見面。即使正在拍攝新劇，他仍抽空為金馬影展來台，並將出席新片映後活動。他主演的電影《寶島》講述沖繩在美國接管之下，他與一群年輕人在苦難年代中堅毅生活的故事。
為了「寶島」電影而登陸台灣這座寶島，妻夫木聰也品嘗了許多台灣美食。他分享，抵台後已前往自己口袋名單中的餐廳用餐，吃得非常滿足，特別喜歡在台灣吃蝦子，昨天與導演一同用餐時也感到十分滿足。
除了妻夫木聰外，金馬獎頒獎典禮將於22日登場，多位重量級嘉賓名單也已曝光。同為影帝的西島秀俊將與小島秀夫合體走紅毯，西島秀俊也將與合作夥伴桂綸鎂合頒獎項。一向力挺金馬的李安導演當然也將出席盛會。
此外，林嘉欣將帶領林品彤、方郁婷上台，為準影后方郁婷加油打氣。旅日巨星翁倩玉將搭配陳意涵亮相，男配角得主林柏宏、劉冠廷也將同台。《女朋友。男朋友》的組合張孝全、鳳小岳這對雙帥也將一同頒獎。謝盈萱、徐若瑄、孫可芳這「孤味」三姊妹將為陳淑芳頒發終身成就獎。楊貴媚、許瑋甯、張震等人也將依序登台。
在金馬獎頒獎典禮前，李沐、振永、宋柏緯會在影展合體。另外，韓星裴斗娜也將現身金馬電影大師課，各國影壇大咖齊聚台北，讓影迷們大飽眼福。
