拍新疆集中營後逃美恐遭驅逐 律師：關恆烏干達遣送令已撤

流亡美國的中國青年關恆，其律師向路透社表示，美國19日放棄了將關恆遣送至烏干達的計畫。關恆協助記錄了北京涉嫌侵犯維吾爾族穆斯林權利的證據。

中國公民記者關恆在2021年逃至美國，此前他拍攝了中國西北新疆省疑似為集中營的影片。他在抵達美國後發佈了這些影片，並申請了庇護。

關恆今年8月遭到美國移民暨海關執法局(U.S. Immigration and Customs Enforcement, ICE)以非法進入美國為由拘留，這是川普總統(Donald Trump)打擊非法移民行動的一部分。關恆目前仍在紐約州的拘留中心。

曾揭露人權問題 遣送威脅引發爭議

關恆遭到拘留並被威脅要遣送至烏干達引發了爭議，尤其是他曾協助記錄中國境內的侵犯人權行為，而川普在第一任期時將這些行為定性為「種族滅絕」。

關恆的支持者和律師表示，如果關恆被遣送至烏干達，幾乎肯定會遭到迫害。北京對這個東非國家有巨大的政治和經濟影響力，該國今年與美國達成協議，接收來自第三國的公民。

律師：國土安全部表態不再推動遣送

關恆的律師陳闖創(Allen Chen)告訴路透社：「我們剛收到一封信，通知表示國土安全部(Department of Homeland Security, DHS)不會尋求將關先生遣送至烏干達。」

陳闖創表示，還不清楚華盛頓是否會持續推進將關恆遣送至中國或其他國家，但他認為，將這樣一位「備受矚目的異見人士」遣送回中國的可能性不大。

根據國土安全部的政策，如果移民當局獲得「可信的」外交保證，確保移民被遣返回國後不會遭受迫害或酷刑，或移民當局僅提前在6小時內通知移民，他們將遣返至此類地點，移民可以被遣送至第三國。

儘管如此，陳闖創表示，撤回烏干達遣送令是一項正面發展，並補充說，他預計關恆將在未來幾週內舉行保釋聽證會，雖然他的庇護申請案件可能得耗時數年。

一名國土安全部發言人告訴路透社：「關於此案的更多資訊即將公佈。」他並補充說，關恆是在不明日期的不明時間，非法入境美國。

該發言人表示：「他所有的訴求都將由移民法官審理。」

中國駐華盛頓大使館並未立即回應置評請求。

關恆是通過南美走線到巴哈馬，然後搭乘小船橫渡公海抵達佛羅里達州的海岸，在2021年抵達美國不久後便提交了庇護申請。

外媒：國務院信函支持庇護申請

路透社另外檢視了一份國務院發出的信函副本，該信函似乎對關恆的庇護申請表示支持。

這封致移民法官烏斯蘭德(Charles Ouslander)的信函，描述了關恆在記錄中國當局的侵犯人權行為，以及異議人士和記者在中國面臨的迫害威脅方面所發揮的作用。

國務院「民主、人權和勞工事務局」(Bureau of Democracy, Human Rights and Labor)代理副助卿特納(Julie Turner)在一封12月12日簽署的信件中寫道：「近年來，中國一直對那些被視為對中國共產黨(Chinese Communist Party, CCP)不忠的人進行騷擾和報復，不論他們身處中國境內還是境外。」

國務院並未立即就路透社關於關恆的提問做出回應。

中國否認對維吾爾族和其他穆斯林有侵犯人權的行為。

美議員呼籲釋放並批准庇護

多名美國國會議員也敦促釋放關恆並批准其庇護申請。

聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會(House of Representatives' select committee on China)民主黨首席議員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)上週在一封關於關恆的公開信中告訴國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)，美國有「道義責任聲援新疆人權侵犯的受害者」。 (編輯:柳向華)