拍日落送命！17歲少女摔落30公尺高懸崖亡

澳洲昆士蘭州陽光海岸莫法特海灘（Moffat Beach）昨晚發生一起憾事，一名17歲少女疑似在懸崖觀景點拍日落照片時不慎失足，從約30公尺高的懸崖墜落後傷重不治，還有一名協助救援的女性在救援過程中受輕傷。

根據《dailymirror》報導，事發在當地時間昨（13）日當地時間晚間6點40分左右，少女與家人到殖民女王大道附近遊覽時，疑似是為了要拍照，不慎滑落30公尺高的懸崖，頭部受到嚴重創傷，當場失去生命跡象。

警消趕到現場後，與現場熱心民眾嘗試搶救少女的生命，但少女還是因為傷勢過重，當場被醫護人員宣告死亡。警方表示，有一名女性遊客在協助過程中受到輕傷，目前警方將整理案件相關資料，轉交法醫釐清少女發生事故的經過。

昆士蘭消防隊跟救援單位再次呼籲民眾，殖民女王大道因為可以眺望珊瑚海、莫法特海灘，是當地熱門的景點，造訪的時候務必要跟懸崖邊保持安全距離，絕對不掉跨越欄杆或靠近懸崖邊，以免發生意外。

