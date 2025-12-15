拍板不副署財劃法 卓榮泰轟：立院可倒閣

行政院長卓榮泰。（圖：卓榮泰臉書）

藍白惡修「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰今親上火線召開「捍衛憲政秩序」記者會宣布，將依「憲法」37條不予副署本次修法，來捍衛民主憲政。他強調，如果立法院對行政院不副署的決定有意見，也可依照憲法賦予立法院的權力，對行政院院長提出不信任投票制衡。





卓榮泰表示，針對國會11月14日三讀通過的「財劃法」修法，他身為行政院長，將依照「憲法」37條決定不予副署本次修法。立法院這次修訂的財劃法有三大違憲之虞包含，一、違反憲法權利分立原則，實質侵害行政權；二、違反公開透明和實質討論原則，破壞民主程序；三、若施行將對國家發展造成無可回復的重大危害。

廣告 廣告





卓榮泰提及，行政院是憲政機關，有義務履行憲法，行政與立法爭議理應由憲法法庭處理，但立法院修正憲法訴訟法，且多次杯葛總統所提大法官人選，導致憲法法庭無法運作，無法彌平憲政爭議。





「今天是總統依法公布財劃法最後期限，身為行政院長須以不副署來捍衛民主憲政！」卓榮泰說明，行政院有責任捍衛憲法權利分立原則，憲法規定行政院提出預算，立法院議決預算，各司其職，但立法院明顯違反憲法59條及70條，使明年度預算需舉債2646億元，侵犯行政院提出預算權利，違反憲法權利分立原則。





卓榮泰批評，這等同於立法院，既能制定預算又能議決預算！若政院沒有堅定捍衛行政權，立法院等同是球員兼裁判。政院不副署絕非行政權獨大，也絕非行政權獨裁，以不副署停止惡法對國家的傷害，是他身為行政院長必須採取的方式，這是憲法賦予行政院長的責任。





此外，卓榮泰也提及，立法院違憲擴權、爭議的法案不斷發生，他多次拜會立法院長韓國瑜、朝野黨團，總統也兩次邀集相關院長國政會商，遺憾的是，韓國瑜院長無視憲法，今天拒絕總統的邀請，再一次關閉了討論的大門，關閉了合作往前走的道路。





卓榮泰強調，他已完成不副署權利並加註意見，包括修法過程與內容背離民主原則及權力分立，侵害行政院行政權，違憲重大且明顯，他為維護賦予行政院的預算編列權，並承擔施政責任，決定基於行政院長副署權，就本次財劃法修正條文不予副署，以示對憲法的忠誠。