拍板了！國民黨確定謝龍介參選台南市長 陳以信宣布退選

國民黨確定由立委謝龍介參選明年台南市長。（圖：南市議會提供）

布局2026，國民黨確定由立委謝龍介參選明年台南市長。先前強勢表態，有意競逐台南市長提名的國民黨前立委陳以信今（22）日宣布，「接受內參民調結果」，即日起退出台南市長初選，全力支持謝龍介。

陳以信是在國民黨副主席兼黨秘書長李乾龍陪同下宣布退選，他表示，經黨內參民調結果，謝龍介仍是國民黨最強候選人，自己願意接受民調結果，祝福謝龍介獲提名。

陳以信說，黨主席鄭麗文已接見過他，他願意即日起停止爭取黨內提名的動作，誠心祝福謝龍介，並會在未來一年選舉過程中，不計任何角色協助謝龍介贏得勝選，呼籲所有支持他的市民朋友，都能將對他的支持，完全轉化給代表國民黨參選的謝龍介，只有讓台南政黨輪替，才能真正翻轉台南、改變台南。

據指出，國民黨預定在24日、本周三中常會中，正式提名台南謝龍介、高雄柯志恩、屏東蘇清泉，參選明年縣市長選舉。