拍板了 明年健保費不漲

衛福部健保署今（19）日進行舉行健保會議，進行保險費率審議。健保會執秘周淑婉於審議會議後接受媒體採訪表示，明年健保費確定不漲，保險費率維持5.17%。

根據《全民健康保險法》規定，全民健康保險之安全準備金，必須維持一個月以上，若不足一個月水位，基於健保收支連動，就得調漲健保費因應。

健保費明年不漲

周淑婉指出，經過計算後，全民健康保險的安全準備金已達到2個月，高於法定的1個月，因此今日委員們審議結果是「不需要調整」，在預估明年的健保收入時並未將公務預算納入推估中，僅以所有的健保法定收入進行計算。

最低薪資調升 健保財源增穩

不過，6月時健保署公布安全準備金僅剩下0.96個月，今日推估則有2個月，是否已有其他財源挹注？周淑婉說明，因適逢歲末，今年的支出上仍有結餘，同時隨最低工資調升，健保一般保費收入預估增加43億收入，在重新推估後仍有2個月安全準備金。

衛福部日前通過預算案，2026年的健保總額方案，採取最高推估的5.5%，總額大增531億元，總額達到9883.35億元，因此不少民眾擔憂健保費是否得要調整因應。

至於先前補充保費改革爭議，今日健保會議是否進行相關審議？周淑婉說，今日會議中並未針對補充保費進行討論，因衛福部已針對補充保費進行研議中，健保會並未多著墨討論。