拍板了！民進黨將徵召劉建國選雲林縣長 彰化縣熱門人選也曝光

雖然民進黨幾個月前在「全國立委大罷免」一戰吞敗，卻也因此讓許多黨內人士，更意識到下次大選反敗為勝的重要性；面對即將到來的2026年縣市長選舉，綠營已積極展開布局，其中，雲林縣綠委劉建國一路以來氣勢不錯、又有不容小覷的競爭實力，一直被外界認為是縣長熱門人選。果然，民進黨中執會今（3）日拍板，將徵召他選2026年雲林縣長。

民進黨發言人吳崢說明，選對會已決議通過，確定徵召劉建國選雲林縣長。據悉，總統賴清德日前赴雲林參加活動時，特地表揚劉建國的政績，指出他為台大雲林分院「虎尾院區二期」擴建經費269億，成為當地重要建設之一。另外還提到，劉長期效力環境衛生委員會、關心社福及弱勢；甚至還回憶起，自己當副總統時，也曾帶領癌友團體，爭取百億癌症基金，扶助經濟弱勢的病友。

而劉建國也當場回應說，雲林人同樣對賴清德「有兩個感謝」，分別是台大雲林分院虎尾院區二期擴建、以及解決濁水溪揚塵的問題。劉更進一步提到，如今台積電2奈米增廠計畫，已陸續進入嘉義、台南、高雄，因此期望賴總統也能支持台積電進駐雲林，協助推動「大南方新矽谷」計畫。

吳崢另也指，彰化縣長的部分，立委黃秀芳、陳素月、以及前後任市長林世賢、邱建富等人，都有意願爭取；選對會、中執會，將從中挑出戰力最優異的候選人。另外，「南2都」台南市、高雄市、以及嘉義縣，預計都會舉辦初選，而非彰化的徵召模式。

吳崢也談到，現任彰化縣長、國民黨籍的王惠美，執政風評欠佳，因此綠營有可能實現「由藍轉綠」，剛好民進黨在彰化也是人才濟濟，多位立委及地方公職踴躍表態，並全力在地方拿出好表現；所以之後，選對會、中執會必定會挑出戰力最強的候選人。

