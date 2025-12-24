即時中心／黃于庭報導

民進黨持續布局2026九合一大選，多縣市已陸續拍板人選。今（24）日選對會拍板，依據先前「類初選」民調結果，達成共識徵召立委陳素月參選彰化縣長；另外基隆市議長童子瑋被徵召機率也相當高，不過仍有相關程序要進行。

據悉，民進黨原先預計今日下午就要將人選報請中執會通過，同時召開提名記者會，不過因近期北捷重大隨機攻擊事件，認為不適合在今天宣傳選舉，為了表達黨的重視及哀悼，決定延期至下週。

民進黨發言人吳崢轉述，選對會確認之前民調及協調結果，並於會上達成共識，建議中執會徵召陳素月參選彰化縣長，其他縣市人選則暫無討論。事實上，有與會人士指出，徵召區雖有做民調，不過僅為參考，選對會有最終決定權。

至於基隆市長人選，據傳目前方向已經相當明確，基本確定會徵召童子瑋；不過仍有一定程序要進行，也必須經過選對會徵詢，相關人事討論將於下次選對會中討論。

原文出處：快新聞／拍板了！民進黨將派「她」參選彰化縣 基隆市長預估人選也出爐

