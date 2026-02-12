拍板代表藍營出戰新北！ 李四川：感謝侯友宜.劉和然

新北市 / 綜合報導

出戰2026新北市的國民黨人選終於出爐了，將由台北市副市長李四川 披 上藍袍出戰！之前由於綠白人選早就底定，藍營遲遲沒有出爐引爆基層焦慮，最後是由新北市長侯友宜出面協調，拍板支持李四川才定案，至於藍白下一步合作，是否以「正副 手 」形式出擊呢？黃國昌明確表態，不會擔任副市長。

台北市副市長李四川說：「到2月底之前我還是台北市的副市長，等我大概3月以後，我們再好好的來談一談。」宣布請辭台北市副市長，要投入新北市長選戰，儘管還沒正式生效，今(12)日李四川接受廣播專訪，談論心路歷程，台北市副市長李四川說：「謝謝侯市長的這一個支持，說實在對他8年的施政，說實在是值得我去學習，謝謝劉和然副市長。」

特別點名現任市長侯友宜，及被視為原本想接棒參選的，新北市副市長劉和然，想展現黨內團結，因為整合過程不容易，黨內人選遲遲未出爐，引爆基層焦慮，如今藍營取得共識由李四川出線，只不過眼前還得推進「藍白合」進程。

民眾黨新北市長參選人黃國昌說：「如果假設是川伯出線的話，我不會擔任副市長，我自己個人來講，我當然有信心，心存善念，盡力而為。」台北市副市長李四川VS.記者說：「黃國昌的部分，你會找他當副市長嗎。」藍白整合還沒定論，但國民黨預計，2月底國民黨完成提名程序，也等於李四川，將正式離開台北市府。

主持人王淺秋VS.台北市副市長李四川說：「他一直唱的都是，甲你攬牢牢，(那他現在練哪一首主題曲)，我不曉得，他說他過年要好好的練歌。」台北市長蔣萬安說：「祝你幸福，手放開，還有說，愛我別走，還有說，勇氣，我看到還有人說，Hold my hand, Lady Gaga的，你們想要我唱什麼，給我一點時間練習。」

用歌聲展現祝福，藍營人選聲聲喚終於出爐，藍綠白人選終於定於一尊，新北2026選戰正式鳴槍起跑。

