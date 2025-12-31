拍板通過三縣市長提名...賴清德讚童子瑋參政「長輩不支持」一步一腳印當選：盼讓基隆回到過去港都光榮

民進黨今日召開中執會，拍板通過徵召基隆市議長童子瑋參選基隆市長、立委陳素月參選彰化縣長、立委劉建國參選雲林縣長。他指出，童子瑋第一參選、長輩不支持，完全靠朋友和市民支持當選，「這次願意接受徵召，扛起責任參選，完全是因為他希望讓基隆回復到過去光榮的港都。」

賴清德致詞時介紹從北到南三位候選人，第一位是基隆市黨籍議長童子瑋，他表示，童子瑋是基隆在地人、土生土長，本身熱心公益，從政完全是出於對土地的感謝，「他認為所有理想、用講的還不夠，應該要實地去執行，所以毅然投入政治工作行列。」

賴清德提到，一開始童子瑋家長、特別是長輩並不支持，所以第一次用無黨籍參選，沒有黨的資源、也沒有家中長輩奧援，完全是他個人靠朋友和基隆市民支持，一步一腳印最後高票當選，第二任後是當區最高票、後來也順利成為議長，「這次願意接受徵召，扛起責任參選，完全是因為他希望讓基隆回復到過去光榮的港都。」

賴清德指出，基隆過去是台灣頭，有繁榮的過去，但因為時代演變漸漸退去光環，一直到林右昌當市長八年基隆才重新得到升級，但很可惜過去四年基隆又再次停頓了，童子瑋在議長期間，推動廟口自來水水管更新，還有基隆獅球嶺的歷史場景，「小時候我也去過，我媽媽帶我去過」，經過議長努力已經變成現代觀光夜景平台。

賴清德表示，種種建設更加深童子瑋應該出來，幫助基隆解決問題推動進步，願意用過去經驗、專業能量推動基隆回復到過去雨都的繁華。

（圖片來源：放言記者拍攝）

