拍板！台美關稅15％ 市場憂「產業外移、恐掏空」

美國總統川普。（圖／美聯社）





台美對等關稅確定為15％，且不疊加，外界解讀，台灣是以產能外移換取市場准入與安全保障。畢竟美國商務部長直言，終極目標是將台灣整體半導體供應鏈與產能的4成移轉美國本土，同時也希望台灣協助美國打造完整產業聚落。對此，行政院副院長鄭麗君強調，雙方合作的本質不是「Move（搬遷）」，而是「Build（建立）」。

台美關稅15％且不疊加，第一時間台積電回應，樂見達成穩健貿易協定。不過外界仍出現疑慮，畢竟美國商務部坦言真正的終極目標。美國商務部長盧特尼克：「所以目標就是要把台灣整個供應鏈和生產的40％拉回國內。」

完全不諱言，還說台灣要讓川普開心，導致外界產生更多質疑，因為在協議當中，半導體關稅的「例外待遇」被制度化，只要企業赴美設廠，不只可獲免稅進口，計劃產能2.5倍的輸美產品，完成建廠後，也可有1.5倍產能的進口量。但是這樣的誘因設計，是否也等於逐漸將台灣半導體產業向外移轉，甚至掏空。

經濟部部長龔明鑫：「估算出來就是到2030年，我們這邊就是85％，那美國45％，2036年就是80％對20％。」

行政院副院長鄭麗君：「供應鏈的合作不是Move（搬遷）而是Build（建立），我們擴大在美國的布局美國它希望對本土晶片自給率的國安目標，我們身為高科技夥伴，我們是參與其中。」

雖然政府一再強調沒有外移風險，但實際上，台灣還得要協助美國打造出產業聚落。依照規劃來看，台灣企業須赴美投資2500億美元，台灣政府再提供2500億美元的信用保證，合計5000億美元。

中經院國際經濟所副研究員戴志言：「它是事實上，就是希望說不管是美國本土公司也好，或是外商也好，回來填補過去製造業流失掉的（部分）。」

就以台積電來說，目前已經投資1650億美元，就算加上政府保證額度仍還有800億美元的缺口，資金從哪來？再對比競爭對手日本，投資規模5500億美元，南韓則是3500億美元，加上1500億美元融資。表面看來台灣條件比較優惠，可是一旦政策性融資出現呆帳，投資風險究竟由誰承擔？

議員曾獻瑩：「那我們的投資模式是比韓國來高很多，那這些投資風險到底是由誰承擔呢，不就是最後也是由全民來承擔嗎。」

15％的關稅背後藏著美國威脅壓力，台灣砸下重金，接下來半導體產業未來如何布局，恐怕還有待時間考驗。

