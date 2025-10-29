拍板！ 輝達落腳北士科T17、T18 蔣：明年中簽約
輝達公司正式選定台北市北士科T17、T18作為海外總部基地，台北市長蔣萬安於29日宣布此一重大消息，並表示已與輝達公司進行會議討論。市府將盡快與新光人壽完成合意解約程序，預計11月底前完成解約，明年中可望完成與輝達的簽約程序。
台北市副市長李四川表示，市府已於本週一與新光人壽進行初步聯繫，新壽將在近期提供相關成本數據，市府將盡快進行解約作業。法務局長連堂凱補充說明，未來兩天將進行第二次面談，屆時預計將獲得具體的成本計算內容。蔣萬安表示，目標是在11月底前完成與新壽的解約程序。
關於與新光人壽的分手費問題，民進黨議員許淑華認為40億應該是底線，蔣萬安回應表示將與新壽進行協商，確保達成合理的協議。議員們普遍關注計畫進度，民眾黨議員陳宥丞詢問時程，蔣萬安回應預計明年中可完成與輝達的簽約程序。
國民黨議員秦慧珠建議市府應在11月就與輝達和新壽簽署意向書，另外，民眾黨議員黃瀞瑩指出，除了T17、T18外，市府手上還有T3、T4、T12等三塊地，應盡快做好招商規劃。
