即時中心／潘柏廷報導

備戰2026年九合一選舉，民進黨陸續推出人選，要拿下各地縣市首長寶座，而選對會今（10）日上午開會，確定徵召竹北市長鄭朝方競逐新竹縣長。針對未來竹北市長布局，媒體報導，選對會成員陳培瑜透露，再給新竹縣黨部一些時間，後續會儘早跟大家報告。

鄭朝方確定角逐新竹縣長 陳培瑜這樣說

鄭朝方一向被視作參選新竹縣長的人選，直到選對會今日上午開會，才正式拍板定案徵召對方參戰，據《三立新聞網》報導，陳培瑜受訪時也坦言，今日會議上一致通過新竹縣長提名鄭朝方，下午就會完成提名，也非常期待在提名記者會上，候選人可以提出他對新竹的夢想與願景。

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由於澎湖縣長陳光復跌倒送醫，仍在住院觀察，也讓各界好奇選對會今天是否有討論澎湖縣長，或其他縣市長人選，不過陳培瑜透露並沒有討論其他人，至於澎湖縣長方面，她也喊「大家再稍微等待一下」。

快新聞／綠營新竹縣人選確定了！

民進黨選對會成員、綠委陳培瑜。（圖／民視新聞）

另，因鄭朝方確定被徵召選竹縣，竹北市長布局也受到外界關注，陳培瑜則回應，竹北市長的提名屬於縣黨部權責，縣黨部現在也已經要開始進行討論，當然相關的擬參選人或者是有意願的人，都還需要諮詢各方的意見，也許再給新竹縣黨部一些時間，後續會儘早跟大家報告。

原文出處：快新聞／拍板！鄭朝方確定披綠袍戰竹縣 「這地區」未來布局選對會全說了

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