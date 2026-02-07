拍林宅血案電影「先徵得同意是倫理」 陳水扁爆當年事發次日住宅被闖入「很驚恐」

前總統陳水扁《就讀南一中對阿扁從政的影響》講座。廖瑞祥攝



民進黨前主席林義雄1980年因美麗島案遭羈押審判時，母親與幼女於2/28遭刺殺的「林宅血案」被拍成電影，但卻爆出未經過林義雄同意的重大爭議，前總統陳水扁批評，「這是天大地大的事情」，要拍電影，事前徵得家屬同意是倫理，對於劇組「拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了，陳水扁呼籲抵制該片，「就不要去看就好，看你多會拍你自己欣賞」。

電影《世紀血案》稱改編自政治刺殺事件「林宅血案」，但事前劇組並未獲得家屬民進黨前主席林義雄等人同意，該劇演員李千娜竟表示「可能不是那麼嚴重，或是沒那麼恐怖」，遭輿論批評，李千娜今天道歉並承諾將捐出片酬。不過，前總統陳水扁今天下午在台大校友會館出席台南一中校友總會演講時被問到，陳水扁對該劇組行徑相當不以為然。

陳水扁回應提問時說，要拍人家的故事要經過人家同意，這是天經地義的事情，不可以先斬後奏，這是倫理、職業道德跟法律規定，「不能拍一拍才道歉說片酬全捐出來，來不及了」。陳水扁強調「林宅血案」這是天大地大的事情，林宅血案誰不知道？這是如此悽慘的事情。

身為美麗島事件辯護律師團一員的陳水扁，回憶起林宅血案事發當時的氣氛「也嚇一跳」，當天他在律師事務所開會，當事人林義雄在開庭、家屬在庭內旁聽，而家裡卻發生這種天大的事情，「這真的很恐怖啊」。

陳水扁接著說道，隔天2月29日，律師團開會完、回到家裡的時候，自己也嚇一跳，因為他家後門被人闖進去，自己不敢進去，請小舅子拿棒球棒先進去看，結果發現後門被破壞，進入阿扁房間翻箱倒櫃，但只拿了兩罐酒、還有一對訂婚戒指，「竟然知道這是對我有特殊紀念意義的，因為當時沒有錢，只是花4千元買這一對訂婚戒指」。陳水扁強調：「這不會怕嗎？前一天對付當事人、隔天對付律師。」

陳水扁還回憶起自己女兒陳幸妤在學校念書時，也曾被教官當眾點名說「陳幸妤爸爸是壞人，美麗島這件事都是壞蛋，為美麗島事件辯護也是壞蛋。」陳水扁說，陳幸妤差點忍不住要衝上去跟教官理論，「這不是單一事件，好幾個律師同伴都有類似經驗」。

