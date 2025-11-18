拍楸讓世界看見馬祖 馬祖國際藝術島閉幕 東北季風限定版展期延至3／15

▲第三屆馬祖國際藝術島「拍楸－你的海洋，我的陸」於11月16日圓滿閉幕。今年展期長達73天，是歷屆最長的一屆。（記者蘇彩娥攝）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／馬祖 報導】第三屆馬祖國際藝術島「拍楸－你的海洋，我的陸」於11月16日圓滿閉幕。今年展期長達73天，是歷屆最長的一屆，9國、55組藝術家帶來75件藝術作品與18場亮點演出，引領島嶼走入國際視野。展期不僅帶來豐沛文化能量，更成功帶動連江縣觀光，海運旅客（不含鄉親）較去年同期成長約46%；10月空運旅客更較去年同期成長41.59%，達5,929人次。展區觀展人次更創新高達62,556人，較上一屆成長近九成，整體觀展滿意度高達97%，展現藝術島品牌魅力與馬祖文化能量的全面躍升。

廣告 廣告

▲9國、55組藝術家帶來75件藝術作品與18場亮點演出，引領島嶼走入國際視野。（記者蘇彩娥攝）

今年展覽以更深度的在地視角切入，從「前線的馬祖」、「海洋的馬祖」、「島嶼的馬祖」三大軸線出發，延伸觸及女性、信仰、語言文化等面向；超過五組馬祖藝術家返鄉創作，並透過「儂客齊坐」店家計畫獲得七成以上觀眾好評。全島超過440組在地夥伴響應，共同參與超過40場地方共創工作坊；旅宿、導遊、餐廳更以「藝術島聯盟」方式跨界合作，共87家業者投入，並吸引島內外61位志工擔任展務支援，具體展現「拍楸」精神的全島動員。

▲展期不僅帶來豐沛文化能量，更成功帶動連江縣觀光。（記者蘇彩娥攝）

藝術島國際化也在今年大步邁進，首次啟動國際徵件，即吸引49國創作者投稿213件，最終4件入選製作。展期間也舉辦國際論壇與工作坊，深化冷戰文化資產的策展轉譯；並與日本香川縣與男木島展開深入交流。來自新加坡、日本、韓國、香港、芬蘭等地的超過30組國際代表實地登島參訪；國際旅人計畫吸引24國、112名旅人報名，整體國際旅客成長達110%。未來也將與日本佐渡島銀河藝術節合作，進一步拓展島嶼文化的國際連結。

▲冬季是馬祖旅遊最富風味的季節，除了欣賞藝術島限定美景，也正是品嚐鮮美海味、老酒、高粱的最佳時機。（記者蘇彩娥攝）

制度化方面，本屆首次成立策展諮詢委員會，並整合縣府跨局處資源，由文化處、教育處、交旅局、公車處、港務處、行政處、鄉公所等共同協作，完成多項公共空間的導入與作品維運，包括候船室、八八坑道及各展區串聯。展覽期間亮眼的「黃魚公車—島魚行旅」也成功打造旅遊新亮點。另首次推出藝術島APP，下載量達5,491次，搭配官方LINE帳號，全面提升旅客服務與觀展體驗。今年全平台總觸及達176萬次、媒體報導935則，IG追蹤成長110%，讓「馬祖國際藝術島」成為臺灣海島文化的新指標。

縣長王忠銘在閉幕式中感性致謝，表示藝術島之所以能走到今天，全靠全島鄉親、藝術家、策展團隊、旅宿餐飲業者、志工，以及軍方、交通單位等全體力量共同支持。從社區、宮廟、學校、店家，到船運、公車、守備大隊，每個人都是藝術島的一部分，「拍楸」更代表著馬祖人互相扶持的共同精神。他說，我們不只在島內合作，也走向海外，是大家的同心協力，把馬祖的海洋、前線、島嶼精神，真正帶向國際，也因為有大家，今年秋天，世界真的看見了馬祖——你的海洋，我的陸。

雖完成閉幕，本屆藝術島已有31件作品成為長期或常設展出。為回應旅客熱烈支持，自11月17日起將推出「馬祖國際藝術島—東北季風限定版」，將部分作品延長展出至2026年3月15日。除戶外作品全年皆可自由參觀之外，南竿《生命之網》、77據點、26據點等作品於周末及國定假日開放，東引《群星》則於每日18:00至22:00開燈展演。《為光所制》系列作品需依業者營運時間預約餐飲體驗。

冬季是馬祖旅遊最富風味的季節，除了欣賞藝術島限定美景，也正是品嚐鮮美海味、老酒、高粱的最佳時機，旅客更能親身感受島上最具代表性的民俗慶典「擺暝」。縣府也誠摯邀請海內外旅客，2026年再度相約登島，共同延續馬祖藝術島的海洋與島嶼故事。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量有礙健康。