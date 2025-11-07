拍欠債開槍片引恐慌！林男駁斥「騙流量」 警：自導自演送辦

記者吳崑榆、陳逸潔、沈明志／南投報導

為了流量卻違法！網路瘋傳一段「登門討債」影片，地點在南投埔里一處私人神壇，畫面中的債務人被逼迫還錢，還對空鳴槍，畫面曝光造成民眾恐慌，警方約談相關人，查出24歲男子持玩具槍自導自演，依違反社維法送辦，但男子否認要騙取流量，強調只是在拍攝劇情片。

網路瘋傳一段「登門討債」，還有對空鳴槍的畫面。

拍片人：「你至少要給我們一個交代吧，現在總共差18萬。」

幾名凶神惡煞的男子把人團團圍住討債，被逼迫還錢的受害人無計可施，還為了自保對空鳴槍。

廣告 廣告

埔里一處私人神壇前，黑衣人登門討債影片在網路瘋傳，造成民眾恐慌與憂心，警方立刻派人追查，拍攝者是24歲的林姓男子。

埔里警分局副分局長謝耀賢：「林男為搏取網路流量，邀友人扮演黑衣人，自導自演影片，林男持塑膠玩具槍拍攝討債情節。」

警方約談相關人後發現，是24歲男子持玩具槍自導自演。

警方查扣玩具槍，並將男子以違反社會秩序維護法函送法辦，但男子卻否認騙取流量。

拍攝影片者林先生：「我個人沒有ID也沒有帳號，所以我是沒有獲利的狀況，我也沒有說要騙取流量這些東西，只是單純影視所需，做一個短劇的效果，沒有想太多。」

他澄清，只是想拍攝劇情片，自己擔任欠錢的角色，找朋友扮演黑社會兄弟，槍也是假的。

拍攝影片者林先生：「對社會造成恐慌，也是對社會比較抱歉，想法比較單純啦。」

警方查扣玩具槍，並將男子以違反社會秩序維護法函送法辦。

男子父親：「遇到事情就是要去面對還有解決啦，所有事情由他自己造成的，由自己去承擔。」

說沒有要騙流量，也沒有暴力討債情節，而是打算把影片提供給朋友上傳，但只是為了搏人眼球，卻得為自己的行為付出代價。

廣告 廣告

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

台中女高中生遇婦持刀追「急躲店家求援」 店員暖心護送到火車站

看到短褲妹凍未條？鏡頭督下體她嚇壞！噁男認：有看肉片習慣，一時衝動

贏錢也無法出金！台中警破獲運動博奕網機房 不法洗錢賭資逾4億

家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定

