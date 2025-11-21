拍照上傳「家的感動瞬間」蘋果16等你拿

家的樣子，有你真好——用一張照片，分享你心中家的模樣。21世紀不動產邀請全民上傳家的故事，讓家的喜悅接力傳遞。（圖片來源_21世紀不動產）

無論是一張全家福、毛孩的日常，還是新家第一杯咖啡的陽光，這些生活中的溫柔片刻，都值得被珍藏與分享。現在，只要上傳與「家」有關的照片，不但能留下這份幸福記憶，還有機會抽中限量好禮！由 21 世紀不動產主辦的《家的樣子，有你真好》品牌照片投稿活動熱烈展開中，只要投稿就能參加抽獎，人氣票選冠軍更能獨得最新iPhone 16！

這場活動邀請全民一同記錄「家」的樣貌與溫度，讓每個日常時刻都能被看見、被珍惜。品牌希望透過全民參與，傳遞「家」的多元價值，也讓更多人感受到家的模樣，其實早已存在於每一刻的陪伴與互動之中。

對孩子來說，家的模樣可能是一間有陽光灑落的空屋，也可能是奔跑時爸媽的笑聲。家，是夢想起點。（圖片來源_21世紀不動產）

用一張照片，傳遞家的模樣

「家」，不只是屋簷之下的空間，更是我們每天與所愛之人共度的微光時光。無論是搬入新家的喜悅、與孩子或寵物的日常互動，還是三代同堂的團圓場景，每一種家的樣子，都值得被記錄下來。

作為全球最大的不動產品牌之一，21 世紀不動產始終堅持「房仲不只是交易，更是情感橋樑」的理念，透過此次活動，品牌期望重新喚起人們對「家」的想像與珍視，並藉由真實故事與影像共感，連結每一份「關於家」的溫度。

投稿抽好禮，人氣冠軍贏得 iPhone 16

即日起至2025 年 9 月 30 日止，只要上傳一張與「家」相關的照片至活動網頁，無論是充滿笑聲的客廳合照，還是靜靜曬太陽的貓咪萌照，都可參加抽獎活動，有機會獲得 7-ELEVEN 商品卡、品牌好禮 等豐富獎項。

而在所有投稿中，票選人氣最高的一名參加者，將獨得最新iPhone 16，用最清晰的鏡頭，繼續捕捉屬於家的動人瞬間。活動參與門檻簡單，適合各年齡層與家庭型態參與，無論你是獨居、親子家庭，或是三代同堂，都能從影像中找到自己的「Joy of Home」。

全台超過百家加盟據點同步響應，讓《家的樣子，有你真好》走進每個社區的日常風景中。（圖片來源-21世紀不動產彰化溪湖加盟店）

「家的樣子，有你真好」 讓品牌與情感靠得更近

從線上投稿到社區串聯，活動同步邀請全台 21 世紀不動產加盟店共同參與，讓品牌溫度不只存在於螢幕上，更走入在地、走進人心。這場照片募集不只是一場活動，更是一場凝聚人與人、家與家的社群行動。

家的樣子，也許是一頓飯、一句話、一扇窗，或是一張不經意的側拍。21 世紀不動產期待成為這些時刻的見證者，也持續以品牌的力量，為每個正在努力築家的你，帶來更多支持與祝福。

即刻參與投稿活動，一起分享你心中家的樣子！

活動詳情請見｜https://events.century21.com.tw/joyofhome-35374

投稿與投票期間｜即日起至2025年9月30日止

趕快邀請家人與朋友一同投稿、投票，讓屬於你的家的樣子，被更多人看見！

