你有沒有那種每次出門拍美照，回家點開相簿卻一邊看一邊嘆氣的經驗？不是拍照角度抓得不對、就是旁邊滿滿的觀光客直接蓋住背景，更慘的是有時候構圖裁得太緊，想發 IG 限動還得東刪西減！這次蘋果在全新的 iOS 27 系統中，直接對「照片」下了超狂的 Apple Intelligence 魔法！曉緹搶先幫大家體驗了這次最厲害的 4 大新功能，只能說以前拍壞的照片、那些躺在相簿裡的「遺憾」，現在通通都有救啦！

拍照手殘有救了！iOS 27 照片 4 大更新：拍完還能移動相機？擦掉路人、憑空擴圖太神啦！

觀光景點路人太多？升級版「清除」一秒還你乾淨背景

大家對「清除」功能應該不陌生，畢竟這在 iOS 26 就登場了，但老實說，以前有時候清完大面積的雜物，背景都會留下一塊怪怪的、糊糊的「塗抹感」，看起來超怪，這次 iOS 27 透過更強大的 Apple Intelligence AI 腦袋，直接把清除功能帶到新高度！現在它不只是生硬地把東西擦掉，而是會根據周圍的場景自行「延伸」並補上正確的圖像！我自己實測，不論是在活動現場不小心入鏡的雜物，還是在熱門景點背景那一坨擦不完的人海，現在動動手指塗抹一下，AI 都能補得超級乾淨、自然，成功率比我想的好太多了！以後拍照就不用再特地打開一堆修圖 App，用 iPhone 內建功能就夠惹

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拍照手殘有救了！iOS 27 照片 4 大更新：拍完還能移動相機？擦掉路人、憑空擴圖太神啦！

照片裁太緊變大頭狗？「延伸工具」幫你把全世界補回來

拍風景或穿搭時，最怕拍照隊友手滑取景取太緊，讓主角直接貼著畫面邊緣，整張照片看起來充滿壓迫感；又或者是明明拍了 4:3 的照片，想拿去當 16:9 的影片封面時，只能硬生生裁切掉好看的畫面...這時候 iOS 27 的全新「延伸」工具就是救星了！它的原理就像是 Photoshop 的生成式填充（擴圖功能），只要進入編輯介面選擇擴圖，用手指把照片邊框往外拉到你想要的比例，系統就會自動辨識原本的場景，無縫補出畫面邊緣沒有拍到的區域～原本快要被切到的主體，瞬間就有了延伸的呼吸感，簡直是把畫面憑空「長」出來的神奇魔法

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拍完照還能移動相機？「空間重構」顛覆你的構圖認知

不過說到這次最讓我驚訝的，絕對是這項首度亮相的「空間重構」功能！以往我們拍完照，構圖視角就固定了，但「空間重構」主打的是照片拍完之後，你還能重新調整畫面的視角與角度，那種感覺就像是讓你可以坐時光機回到拍攝現場，把相機的位置再上下左右移動一次，讓照片主角落在最完美的黃金分割線上！而且最厲害的是，它並不是粗暴地用 AI 重新盲目生成一張圖喔～當你在照片上觸碰、拖曳改變視角時，原圖邊緣空出來的空白區域，才會交由 Apple Intelligence 去精準補齊，原本拍到的核心場景和細節通通維持不變，這讓重新取景後的照片看起來自然，沒有破綻！想體驗這個黑科技也很簡單，只要打開照片點選「編輯」，在右下角工具找到「重構」，直接在照片上拖曳調整角度，滿意後等 AI 幫你把邊緣補齊就大功告成啦！

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邊緣人解禁！iCloud 共享相簿終於不排擠 Android 隊友了

除了三大修圖神技，這次照片 App 還有一個大家敲碗好幾年的史詩級更新，那就是 iCloud 共享相簿終於開放給 Android 和 Windows 的使用者上傳照片了！以前家族旅遊或朋友聚會，只要裡面有一個人是用 Android 手機，大家為了共享照片，最後都只能妥協傳到 LINE 群組裡，結果照片解析度被嚴重壓縮到糊成一片。現在放寬限制後，Android 隊友不只能一起加入 iCloud 共享相簿，還支援「全解析度」共享，以後收照片再也不用經歷畫質災難，每個人都能拿到最清晰的原圖啦！

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小結曉緹醒時間

整體來說，iOS 27 照片 App 這次的升級核心就是四個字：「起死回生」它完美拯救了我們拍照最常遇到的三大遺憾：構圖歪了用「空間重構」重新取景、裁太緊用「延伸」把畫面補大、有路人雜物用「清除」乾淨擦掉。在大家興奮地想要把圖庫裡的照片拿出來大修特修之前，曉緹有 3 個重要的小提醒要告訴大家： 第一，這些神奇的修圖功能「不限新照片」！不管是你三年前拍的舊照、還是相機拍完傳進 iPhone 的照片，只要放進相簿裡通通都能修，等於是拯救了你整座時光圖庫。 第二，因為這三個功能深度綁定 Apple Intelligence，所以你的 iPhone 必須是支援並開啟 AI 功能的機型才能使用喔！ 第三，目前的 iOS 27 還處於 Developer Beta 開發者測試版階段，介面都還可能變動，也比較容易遇到耗電或 App 閃退的狀況，如果是只有一支主力機的獺友，曉緹建議可以先看我們的評測過過癮，等今年秋季正式版上線後再穩穩升級上車！獺友們最想先試試看哪一個功能呢？歡迎在底下留言分享！

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