拍照打卡上傳 2026台東跨年晚會《東！帶我走》送機票住宿

天后張惠妹跨年晚會回故鄉台東壓軸開唱，民眾拍照上傳可參加抽獎。（台東縣府提供）

記者鄭錦晴／台東報導

天后張惠妹將在二０二六台東跨年晚會《東！帶我走》，回到故鄉台東壓軸開唱，並號召A-Lin、玖壹壹等藝人卡司共襄盛舉。縣府同步啟動全城拍照活動，一日起從台東機場到鐵花路串聯，設置五個跨年限定打卡景點，民眾只要拍照上傳，即可參加抽獎，獎品包括北東來回機票等，歡迎大家踴躍參與。

縣府文化處表示，今年跨年活動將在台東市國際地標（海濱公園），自十八時起一路唱至翌日凌晨，熱鬧登場。

阿妹號召十組出身台東或與台東關係深厚的音樂人同台演出，包括Ａ－Ｌｉｎ、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏等跨世代卡司，橫跨流行、嘻哈、原民音樂到抒情派，囊括金曲、金馬甚至金鐘得主，現場煙火、海風與星光交織，以音樂迎接二０二六年第一道曙光。

文化處指出，縣府即日起在台東機場、台東故事館、中華路鐵花路口、南京路新生路口，以及跨年會場設置「二０二六 ＴＡＩＴＵＮＧ打卡點」造景，民眾可拍照或錄影後上傳至Facebook、Instagram 或 YouTube Shorts，並標註#東帶我走、#LOVE TAITUNG 等指定標籤，即可參加官方抽獎活動。

投稿不限次數，但須為原創，獎項包含台北—台東立榮航空雙人機票、台東桂田喜來登雙人住宿券、海尼根周邊商品以及跨年限定官方禮包，將於二０二六年一月六日線上直播抽出。