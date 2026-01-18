拍照拍到翻臉！網紅餐廳服務生PO無碼照公審「長這樣我可憐你」 老闆氣炸開除

網紅餐廳服務生PO無碼照公審掀起熱議。示意圖，與本文無關／Freepik

花了上千元到高級餐廳用餐，卻換來滿肚子氣！近日中國上海某網紅餐廳員工疑似不滿顧客不斷要求協助「重拍」照片，甚至還要幫忙修圖，一氣之下竟將對方的無碼照片公開到社群，出言羞辱「長這樣我可憐你」，引發網友熱議。對此，餐廳老闆證實，涉事員工遭到開除。

綜合中國媒體報導，上海某間入選「黑珍珠餐廳指南」餐廳近日意外爆紅，卻不是因為餐點表現，而是員工失言惹禍。該名服務生疑因不滿顧客多次要求拍照，在微信社群中直接上傳顧客未打馬賽克的照片，並語帶嘲諷地羞辱對方外貌。

廣告 廣告

從流出的對話截圖可見，服務生抱怨已替顧客連拍兩張，仍被要求重拍，甚至還要幫忙修圖，直言自己只是服務人員，不是專業攝影師，接著不滿表示「兩個人吃一千四（人民幣），什麼時候吃到一萬四再讓我服務你好嗎？」

該名員工在社群公審顧客。圖／翻攝自微博

不僅如此，該服務生更出言攻擊顧客「女的眼睛也是蠻瞎的，找個又虛又窮又事多的」、「長這樣我可憐你」，甚至貼出兩名顧客緊緊併肩的合照，不過完全沒有打馬賽克。

相關對話紀錄遭網友瘋傳，有人認為顧客要求不算過分，「服務員講這樣的話太不應該了」、「培訓太差，有些人就不適合當服務生」、「餐價高不就是為了服務嗎」。

部分網友則認為，服務生並沒有拍照的義務，「顧客也有問題，吃個飯即便再貴也不包含拍照服務」、「怎麼還讓服務生修圖」、「這個服務生但凡換種說法，就會理解他，反過來覺得客人多事」。

對此，該餐廳老闆事後接受媒體訪問時透露，對於該事感到十分震驚，已將該名服務生開除，「一切移交給律師團隊處理」。



回到原文

更多鏡報報導

我載到李多慧了！台中運將「興奮反應」掀熱議 她1舉動網友大讚：好暖心

人妻「向出軌尪道歉」爆紅！霸氣舉動狂吸20萬粉 網友再提1大膽建議

發票爽中200萬！她「少1設定」獎金全飛了 財政部曝關鍵

吳佩慈準婆婆機場遭逮畫面曝光！347億賭后淪為階下囚 豪門神話崩塌