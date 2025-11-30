拍照控衝！2025新北耶誕城×LINE FRIENDS 必拍清單

冰U們～準備好了嗎？每年冬天最讓人期待的就是「新北耶誕城」啦！2025直接玩更大，今年主題竟然是大家最愛的LINE FRIENDS，布朗熊、可妮、莎莉通通變身超巨型、超萌聖誕角色要陪大家過節～

亮點1：巨型布朗熊聖誕樹－超可愛必拍王

今年最吸睛、最瘋狂、絕對要衝的就是「布朗熊聖誕樹」，高到跟心臟爆擊程度成正比，一到現場你就會忍不住：「哇靠也太萌了吧～」



活動日期： 2025-11-14 ~ 2025-12-28

活動地點：新北市板橋區中山路一段161號(市民廣場)

主秀時間：每日17:30-23:00，每整點、半點一次，22:30後為無聲版（主秀將視耶誕系列活動時間調整播出）

周邊燈飾亮燈時間：每日17:30-23:00

還可以讓小孩遊玩的旋轉木馬跟海盜船

周邊還有市集可以吃美食，買紀念品

可愛的冰淇淋、禮物、甜點、甜甜圈都超好拍的

小飛象跟小丑也是必拍場景之一

莎莉魔法秀

馬戲砲彈聲光站

熊大探險號（位置：新北市政府一樓大廳）

魔幻占卜SHOW

如果你今年冬天只打算選一個活動去，那我真心推薦2025 新北耶誕城×LINE FRIENDS 一定要列入清單，不只好玩、更是讓人把煩惱放下、收進一大把快樂的地方！

