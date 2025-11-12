拍照系女孩Yoyo玩《仙界摸魚日誌》，修仙也能超有生活感！
撰文／Yoyo 圖片／Yoyo提供
嗨～大家好，我是 Yoyo！一個熱愛生活、愛笑、愛拍照的女生。 我一直相信，生活中有太多值得被發現的小美好， 無論是一杯香氣剛好的咖啡、一場說走就走的旅行， 還是朋友之間那種無厘頭的笑聲， 這些瞬間都讓我覺得——世界真的好可愛、好值得期待。
我最喜歡做的事，就是把生活的閃光時刻記錄下來。 不論是旅途中遇見的風景，還是平凡日子的亮點， 都會成為我相機裡的小宇宙 在我的 IG @yo_yochuuu 裡，有美食、有美酒、有旅程， 還有我那些「活得有點像遊戲角色」的日常。 因為對我來說，生活就像一款大型 RPG， 而我，正努力讓自己在每一關都升級。
所以當我這次接觸到《仙界摸魚日誌》這款修仙 RPG 遊戲時， 真的有種「找到靈魂遊戲」的感覺。 它不只是好玩，更像是一場與自己對話的旅程。
故事一開始，我飾演一名初入修仙之途的道人， 在尋找仙道的過程中，意外發現了一顆閃耀著古老光芒的靈石。 靈石中封印著上古聖獸的靈魂——白虎的後裔。 那一刻的劇情畫面真的讓我雞皮疙瘩掉滿地， 背景音樂一響起，就像整個天地都甦醒了一樣。 白虎甦醒後邀我一同踏上解封聖獸的旅程， 我心想：「這不就是命運的召喚嗎！」 於是，我展開了屬於自己的修仙冒險。
遊戲最迷人的地方是它的「成長感」。 從凡人開始，一步步修煉、突破、獲得靈獸夥伴， 看著自己的角色變強、靈氣流轉、裝備閃光， 那種從平凡變得閃耀的過程，超級有成就感～ 有時我會笑著想：「這不就像我自己的人生嗎？」 從一個愛拍照、愛生活的小女孩， 慢慢變成能在舞台上主持活動、與品牌合作、 甚至影響別人的人。 每一次挑戰、每一次突破， 其實都像修仙一樣，一步步成長。
而《仙界摸魚日誌》的畫風我真的太愛了！ 整個世界都充滿東方神話的氣息， 雲霧繚繞的山巒、閃著靈光的仙獸、 加上悠揚的古風配樂，完全沉浸式體驗 我超常邊玩邊截圖， 感覺每個場景都可以當桌布或是 IG 圖文背景
還有一點我要大推——它的「掛機系統」真的太貼心！ 像我平常外出拍照、旅行、開會或主持活動時， 沒時間一直盯著手機， 但角色還能默默修煉、累積經驗值， 回來一看戰力暴增～超爽的！ 這對我這種「想玩又忙碌」的玩家根本是救星。
我覺得最讓我有共鳴的， 是遊戲裡那句話：「不願平凡一生的你，該如何選擇？」 這句台詞真的打中我。 因為無論是在遊戲裡修仙，還是在現實生活中努力， 我都希望自己不是「隨波逐流的凡人」， 而是能活出自己節奏的 Yoyo。
我相信每個人心中都有一顆「靈石」， 那代表著我們的熱情、夢想、還有不想被平凡吞沒的心。 有時候，它會被生活封印起來， 但只要你願意再相信一次、再努力一點， 那份光就會重新被喚醒。
《仙界摸魚日誌》對我來說，不只是遊戲， 更像是一面魔法鏡—— 讓我在遊戲裡看見另一個更勇敢的自己。 那個不怕挑戰、敢於追夢、相信奇蹟的版本。
所以啊，如果你也喜歡冒險、喜歡成長的感覺， 或只是想在現實之外，找到一個能讓靈魂喘口氣的世界， 那你一定會喜歡這款遊戲。 因為修仙，其實不只是飛天遁地， 而是學會在生活裡找到屬於自己的光。
而我，Yoyo，還在這場修仙旅途中閃閃發光。
Yoyo's Instagram: https://www.instagram.com/yo_yochuuu/
YAHOO奇摩遊戲Y5平台省下載 Yahoo奇摩帳號登入直接玩
最棒的是運用YAHOO奇摩遊戲Y5平台，省去下載遊戲的時間，用YAHOO奇摩帳號登入就可以直接玩，這是YAHOO奇摩遊戲在台灣最新推出的「HTML5遊戲平台」，在技術上與「異軍互動娛樂」合作，在支付部分將使用「遊戲橘子」的「GASH」，玩家只要透過電腦或手機連上Y5平台，就可看到多款遊戲，不必再像以前等待下載遊戲的時間並佔用手機空間，只要有YAHOO奇摩帳號，按下PLAY，就可以隨時進入遊戲直接玩，更加便利的遊戲方式絕對讓人愛不釋手！！
YAHOO！奇摩遊戲Y5首頁：https://yahoo.wakool.net/
遊戲名稱：仙界摸魚日誌
《仙界摸魚日誌》是一款以修仙為主題的RPG放置養成遊戲，融合東方神話與奇幻冒險，帶給玩家一場充滿玄幻色彩的修仙之旅。故事始於一位求仙問道的道人，在追尋大道契機之時，意外發現了一顆蘊含天地靈氣的山海遺石。靈石封印中，一隻遠古山海聖獸白虎的後裔被喚醒，並揭示了被封印的諸多上古聖獸與遺種精魂。玩家將以修仙者之姿，與靈獸一同展開解除封印、尋找聖獸的奇幻旅程。是踏破九天、榮登天宮，還是隱於凡塵、淡看滄桑？修仙之道，由你決定！
