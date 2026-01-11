拍片力挺反廢死 王世堅：會揭發「虛偽誇張、欺世盜名作為」

愷愷案持續延燒，各界對即將出爐的二審判決都相當關注，11日為司法節，兒少守護行動團體與生命權平等協會於北市舉辦「護兒少，反廢死」大遊行，呼籲政府與立法機關正視多數民意，回歸以被害者權益與社會安全為核心的司法價值。對此，民進黨立委王世堅拍攝影片力挺反廢死，強調自己會揭發廢死「虛偽誇張、欺世盜名的作為」。

兒少守護行動團體指出，近年來重大兒童虐待與隨機殺人案件頻傳，多起涉及兒少的重大暴力犯罪，判決結果與社會期待出現嚴重落差，引發社會對司法公正性與社會安全感的高度質疑，此外，死刑判決長期停滯未執行，已使社會普遍感受到「實質廢死」的狀況，若刑責無法反映犯罪惡性，將直接動搖社會對司法制度的信任，也讓兒少安全承擔難以回復的風險。

兒少守護行動團體要求，針對重大兒童傷害或死亡案件不得輕判，加重對性侵害兒童罪犯的刑罰；全面補強兒童保護制度，防止悲劇一再發生；受害者人權應優先於加害者人權，而非長期失衡地傾向保障加害者權益；反對實質廢死，應嚴格落實死刑判決與執行；若無法立即執行死刑，須設立「不得假釋之終身監禁」制度。

兒少守護行動團體臉書11日上傳王世堅錄製的影片，他表示，自己十分感佩大家，在這麼多年來，堅持在反廢死的這條路上前仆後繼，一起努力為被害人的公道、國家社會法治的尊嚴奮鬥，「我非常敬佩各位」。他並保證，自己在立院會把握每次能質詢法務部、行政院的機會，一定會針對現在的還未被執行死刑的36位死刑犯繼續監督，「什麼時候應該執行死刑了，就不要再拖延」。

王世堅也強調，在政治上的戰鬥位置、工作崗位，賦予了自己任務，「我應該每天全心全意針對司法上的缺失，以及廢死他們這種虛偽誇張、欺世盜名的作為，我應該來揭發他們」。

