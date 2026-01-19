拍片嗆「遲早紅旗插滿台灣」 中配關關遭廢止居留許可

政治中心／綜合報導

近期有中配「關關」曾拍影片叫囂「遲早紅旗插滿台灣」，去年還到馬場町祭拜共諜吳石進行紅色宣傳，被移民署取消居留權，另外也有中配抱怨寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體，內政部長劉世芳霸氣回應，沒有未來要統一這件事情。

鄭麗文去年祭拜共諜吳石，突然有民眾搶拍合照，她是中配關關，近期遭移民署取消她的居留權。

中配關關：「再過兩天我就要被迫離開了，強烈抗議台獨頑固分子劉世芳，剝奪我合法居留權，臺澎金馬港澳大陸，都是中國的領土，何來我矮化國家主權。」

網紅八炯：「這樣的人，你說被驅離出境，有什麼錯嗎，你在任何一個國家你說，我希望這個國家被統一，是很民主啊，所以把你驅離的而已啊，那為什麼我被你的，中華人民共和國共產黨給通緝。」

網紅八炯揪出過去多個關關的影片，她時常高喊統一、出現貶台言論，像是嗆聲「遲早紅旗插滿台灣」或「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣」，多次被民眾檢舉，一度她改名「小辣椒」避風頭，但作風不改，又跑去祭拜共諜吳石、朱楓，踩言論自由紅線，移民署出手開鍘！

聲源：移民署北區事務大隊新北市服務站主任鄭曜䅞：「依據兩岸條例等相關規定，會商相關機關後認定，有危害國家安全及社會安定之虞，廢止其長期居留許可。」

1月16日關關自行離境，移民署未執行強制驅離，最後一刻她又稱統一那天才能相見，不過中配言行爭議不只一樁，網路上有人PO小孩學校作業，抱怨寫繁體字好煩，希望快點統一，就可以寫簡體，引發網路撻伐。

內政部長劉世芳：「沒有未來要統一這件事情，中華民國官方，所使用的就是正體字。」

立委（民）陳培瑜：「跟中國的學術界做學術交流，但是大家知道嗎，在看很多古書的時候，反而是中國的中文系的同學，要反過來問我們，繁體字這樣寫，然後怎麼解讀這些繁體字，請他在台灣尊重台灣人的選擇。」

中配PO小孩學校作業抱怨寫繁體字好煩，希望快點統一就可以寫簡體。（圖／翻攝自臉書）身處台灣卻抱怨台灣使用的文字，劉世芳立刻霸氣回應，近期少數中配言行，時不時挑起敏感神經。

