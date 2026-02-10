拍片墜馬亡 賀嬌龍2次開顱仍不治 最後通話：必須拍完

賀嬌龍。（視頻截圖）

新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍1月14日拍攝助農宣傳片時意外墜馬不治，震驚外界；2月9日，新疆日報發布文章「摯愛人間一抹紅——追記實幹為民的好幹部賀嬌龍」，文中披露賀嬌龍墜馬及送醫搶救細節。據悉，她墜馬當下意識清醒，只是說頭有點疼，沒想到病情急轉直下。

▲ 影片來源：YouTube＠縱享NEWS（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

廣告 廣告

1月11日下午3時許，賀嬌龍在新疆博樂市雪地牧場拍攝「天萊香牛」農產品宣傳片時，騎乘馬匹突然受驚嚇失控狂奔，她在竭力控馬過程中因體力不支被甩落，頭部直接撞擊地面，現場無人機記錄顯示其墜地時雪沫飛濺。

墜地後的她，自行坐起且意識清醒，僅向救援人員表示「頭有點痛」，未察覺顱腦損傷風險。在上車送醫前，她堅持要求拍攝團隊留守現場完成剩餘任務，甚至搖下車窗重申指令「一定要拍完」。

車輛駛離牧場約15分鐘後，賀嬌龍並用旁人手機撥通電話，她的聲音虛弱卻清晰，「不要耽誤團隊進程，策畫的一定要全部拍完」，並提到需補拍「餵牛過程、生產細節、廠區全景」。沒想到，30秒的通話竟成她打出的最後一個電話。

到院後，賀嬌龍頭疼加劇並嘔吐了兩口，被推進急救室搶救，從此再也沒有醒來 。

當日緊急實施首次開顱手術清除血腫，但顱內壓持續升高，經CT診斷為重度顱腦損傷；二次開顱後，終因傷勢過重離世。

近日，新疆維吾爾自治區委員會通報，追授墜馬死亡的新疆昭蘇縣副縣長賀嬌龍「新疆維吾爾自治區優秀共產黨員」稱號。

新疆日報指出，賀嬌龍到自治區農產品品牌建設與產銷服務中心工作後，同事們形容她像上緊了發條的「拚命三郎」，帶著助農團隊馬不停蹄地奔忙在天山南北的田間地頭、景區廠房，將「新疆是個好地方」、「品味新疆好產品」名片推廣至全中國，直至生命的最後時刻還在為之拚搏。

在賀嬌龍的努力下，新疆239個農業區域公用品牌化零為整，形成十大產品矩陣，影響力指數位列中國區域農業形象品牌第三位，人民幣累計帶動農產品銷售超過500億元人民幣。

更多世界日報報導

黃金與比特幣二選一 死忠的富爸爸作者清崎秒選「這個」

華男廚師上門取9旬長者800萬金條 真實身分竟是...

華女按摩師深情撫摸男顧客 提議加錢服務 下場慘了