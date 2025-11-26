拍片推崇中共惹議 藍中常委何鷹鷺宣布退黨

（中央社記者劉冠廷台北26日電）國民黨中常委何鷹鷺拍片推崇中共，遭國民黨中央考紀會祭停止黨職處分，不過在19日中常會決議接受何鷹鷺申訴案，相關處分送回考紀會審議之際，何鷹鷺今天宣布退黨。

何鷹鷺拍片推崇中共，遭國民黨中央考紀會祭停止黨職處分。國民黨中常會19日決議接受何鷹鷺申訴案，送回考紀會審議，因程序尚未完成，申訴期間原處分尚未正式生效。

國民黨下午召開中常會，何鷹鷺身穿全綠外套出席。黨主席鄭麗文會前一一向中常委握手致意，詢問何鷹鷺「怎麼今天穿這麼綠」，何鷹鷺回應，「變綠了」。

何鷹鷺會後受訪表示，她支持和平統一，如果打仗台灣人民是否會安全。鄭麗文大聲告訴大家「我們是中國人」，卻沒說是中華人民共和國的中國人，還是中華民國的中國人，國民黨應該表明口中的中國是哪個國。

她最後說，「我不幹了，我宣布退黨」。（編輯：翟思嘉、萬淑彰）1141126