拍片撞鬼！新人女星「夢到女鬼給指令」一開冰箱全身發毛急退房

記者林汝珊／台北報導

（左起）初孟軒、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒出席宣傳。（圖／記者趙于瑩攝影）

愛情靈異電影《啵me之我的青春住了鬼》由邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙領銜主演，其中初孟軒、陳昱廷、安俊朋、顏廷儒今（24日）出席媒體宣傳，暢談拍攝心路。

初孟軒事前特地到廟裡求了護身符。（圖／記者趙于瑩攝影）

《啵me之我的青春住了鬼》涉及靈異元素，初孟軒透露，由於本次拍攝場景多半較為偏遠，他事前特地到廟裡求了護身符，因此拍攝期間相當平安。不過他回憶過去拍攝鬼片時，曾在現場聊起靈異話題，話說到一半突然陷入一片詭異安靜，大家立刻心照不宣地停止討論。沒想到收工開車返家時，導航卻將他引導至一條荒涼狹窄、毫無人煙的小巷，讓他瞬間毛骨悚然，自此之後也鮮少在不安全的地方談論靈異事件。

陳昱廷坦言曾遇撞鬼事件。（圖／記者趙于瑩攝影）

新人女星陳昱廷也坦言過去南下嘉義出差時，曾入住一間飯店，半夢半醒之間夢見一名40歲女子，模樣詭異出現，「只看得到鼻子和嘴巴，說話時頭髮會飄動，遮住眼睛，一看就知道不是一般人。」夢中對方還對她說：「請好好休息，冰箱裡面有餅乾」，沒想到沒插電的冰箱裡還真有餅乾，嚇得她趕緊退房。

電影《啵me之我的青春住了鬼》由風暴國際股份有限公司出品，蔡意欽監製、陳大璞執導，集結邵雨薇、初孟軒、鄭人碩、賴雅妍、熊仁謙、亮哲、安俊朋、《影后》李雪、《不如海邊吹吹風》顏廷儒與「台版今田美櫻」陳昱廷等人共同演出。電影透過青春、鬼魅與劇場元素交織出一段遺憾與救贖的愛戀，將於2026年1月23日全台上映。

