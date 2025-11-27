拍片秀下線刷流量...賣場拆封試吃放回去 網紅下場出爐

網紅「詹姆士（呈）」與攝影師為衝刺流量，跑到大賣場將食品拆封後放回去，被捕時曾道歉，如今法院判決出爐。鏡週刊提供

台中網紅「詹姆士（呈）」為衝高社群流量，竟與攝影師在家樂福、全聯賣場拆封食品試吃後放回貨架，並剪輯成疑似「食安破口」的影片上傳，導致消費者恐慌、商譽受損。兩家業者提告後，台中地院認定2人以網路散布不實訊息、妨害信用。法院最終判戴男6月、賴男4月徒刑，均緩刑2年，另須各自賠償家樂福與全聯共40萬元。

網紅為了博眼球竟出此下策！台中網紅「詹姆士（呈）」戴姓男子在社群平台追求流量，2023年底深夜與攝影師賴姓男子（小新）跑到家樂福德安店，趁人潮稀少時拆開洋芋片、飲料試吃後直接放回架上，全程由賴男拍攝。戴男還故意朝鏡頭說出「不買了走了」製造效果；儘管拍攝後有回頭結帳，卻在剪輯影片時刻意省略，讓網友誤以為賣場食安管理鬆散。

隔日，這段「拆封食用再放回」的影片被上傳到IG與抖音，迅速引發討論，留言質疑家樂福竟讓顧客能隨意開封商品，家樂福隨即報警，指出影片造成消費者對賣場食品安全的重大誤解，商譽受損。

事件過沒多久，2024年1月間，2人又前往全聯大坑店重演相同噱頭，不僅拆封食品與紙巾使用後放回貨架，戴男還在鏡頭前說「希望大家學起來」，再次將影片上傳，導致全聯也遭殃，被迫提告維權。

檢警追查後，兩人被帶回偵辦。到案後均坦承犯行，影片也隨即下架，戴男另拍攝道歉影片；審理期間，兩人與家樂福、全聯均達成和解，各承諾支付20萬元賠償。

台中地院指出，戴、賴明知網路傳播快速，仍以不實呈現方式誤導大眾，造成商家信譽受損與消費疑慮，行為足以動搖商品市場秩序。然而兩人無前科、犯後態度良好且已部分履行賠償，最終依「以網際網路犯妨害信用罪」判戴男兩罪共執行6月徒刑，賴男共執行4月，均可易科罰金並緩刑2年；全案可上訴。



