拍片要女模穿雄女制服「改造乖乖女」 網紅這下慘了

高雄一名在Threads擁有1.5萬名粉絲的吳姓男子，日前拍影音宣傳自家服飾店，卻找來非高雄女中的女子穿上該校制服，稱要把「乖乖牌女生」改造成壞女生，影片曝光引發學校、家長會及校友不滿，校方已向警察提告，警方今天（11/19）將傳吳男到案說明。

吳姓男子上傳的影片中，他站在雄女校園外面表示這次主題要挑戰把乖乖牌女生變成壞女生，於是在路邊找來一名穿著雄女制服的模特兒，希望她參與改造，這名女子還說自己想交一個89男朋友；吳男則說自家的店在8+9中算是有質感的，隨即將女子帶到服飾店，讓她換上露出肚臍的性感服飾。

影片曝光後引發網友討論，紛紛回應「看到影片的語氣，其實很多雄女學生都會覺得不被尊重。要創作、要改造都可以，但前提不應該是踩著別人的校服和校譽來博眼球」、「身為雄女學生，看到這樣的廣告內容是感到不舒服的，使用校名搭配刻板化及貶低的設定，會讓人有被物化與被誤導的感受」、「都有小孩了還裝雄女生是怎樣」。

對此，吳男在Threads表示，這支作品的核心在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。「我理解你對校譽的重視，也尊重每位學生對自身文化的感受。後續在拍攝時，我們也會更謹慎處理制服與校名的呈現，避免造成不必要的誤解。創作本身並沒有踩踏或博眼球的本意，但我仍感謝你們願意提出意見，讓我們能從不同角度檢視內容。」

據《ETtoday新聞雲》報導，雄女已經對此提出告訴，校長鄭文儀說，影片中女子一看就知道不是雄女學生，希望司法單位釐清相關法律問題。雄女也發聲明指出，校園是教育場域，請社會大眾多關注學校師生在各領域中的多元表現，影片有違反性別平等教育之意涵，呼籲外界不要轉傳。

