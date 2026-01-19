拍片「遲早紅旗插滿台灣」 又一中配「關關」遭移民署廢止長期居留

中配網紅「關關」因在抖音拍片散布爭議言論，遭移民署廢止長期居留許可，並已自行離境。（取自抖音）





中配網紅「關關」先前於抖音拍攝影片提及「遲早紅旗插滿台灣」，對此，內政部移民署今（19日）表示，關姓女子因公然散布爭議言論，有危害國家安全及社會安定之虞，廢止其長期居留許可，關女已自行離境。

據悉中配「關關」曾於抖音發表「遲早紅旗插滿台灣」、「願祖國繁榮昌盛，早點統一台灣，忍不下去了，再不統一，我們要被整毒死」、「台灣是中國不可分割一部分」，遭到多名台灣民眾檢舉。

移民署今天回應，關姓女子日前因公然散布爭議言論，依兩岸條例等相關規定，會商相關機關後，認定有危害國家安全及社會安定之虞。經廢止關姓女子的長期居留許可，並給予當事人陳述意見，依法作出處分並限令出境，兼顧依法行政及人權保障。關女已於1月中旬自行離境。

先前涉嫌鼓吹武統的中配「亞亞在台灣」劉振亞、還有中配「小微」趙女以及「恩綺」張女，去年遭移民署廢止居留許可後已先後離境。此外，還有中配錢麗因經營解放軍粉專宣揚武統，被註銷台灣身分及戶籍、廢止依親居留許可，已於去年底離境。（責任編輯：卓琦）

