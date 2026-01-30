拍畢業照了！6白委告別立法院 黃國昌看到花好嗨：誰要獻給我

記者陳思妤／台北報導

民眾黨兩年條款期限將至，黨團總召黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人將於2月1日辭去立委職務，今（30）日是6人最後一天在立法院上班，下午6人和留任的白委劉書彬、陳昭姿一起拍大合照，高喊「落實居住正義，台灣民眾黨說到做到」，黨團主任陳智菡等人還送花歡送。

民眾黨團除了陳昭姿要留在立法院繼續推動代理孕母制度，還有上任未滿2年的劉書彬之外，6名白委將在2月1日請辭。這也代表，排在民眾黨不分區名單第15名的「中配」李貞秀預計在2月進入立法院，成為首位中配立委。

黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人今天下午和劉書彬以及陳昭姿一起在立法院議場外拍大合照，黃國昌最先到場，他還先笑說，怎麼感覺只有他要畢業，接著還張開雙臂伸展身體，又自豪的說，「今天用住宅法ending，真的是太漂亮了」。

黃國昌在等待其他立委一起合照（圖／翻攝畫面）

接著，黃國昌率領白委們一起高喊，「落實居住正義，台灣民眾黨說到做到」。而陳智菡等人還一起獻花，黃國昌也迫不及待發問，「誰要獻給我？」開心地接下花束。而麥玉珍則是高舉著花嗨喊，「勝利勝利、圓滿成功」。

黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君和留任的陳昭姿跟劉書彬一起大合照（圖／翻攝畫面）

