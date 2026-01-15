拍痧棒打死堂主道才辯理療 總道師等二審逆轉改重判 3

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

曾因「借竅驅魔」為由虐打信眾造成1死14傷，109年遭台中地檢署以「邪教」起訴的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，其「總道師」余姓女子及5名教內「三才」，因游姓「堂主道才」規畫的宗教活動進度落後將游女以拍痧板活活打死，台中地院以罪證不足判6人無罪，檢察官上訴二審；台中高分院審理，認定6人構成傷害致死罪，改判6人徒刑7年4月及7年1月。可上訴。

余女被稱為「總道師」的，林姓信眾等人則擔任仙佛可藉竅附身在其身體，藉以教導教友道理、功法及為道友進行理療的「三才」，游女則是負責道場文宣製作、執禮及採買道場所需之物品及膳食的「堂主道才」，7人則因分工籌劃宗教團體之活動，而同住一址。

廣告 廣告

余女等人不滿游女負責規劃之宗教活動進度落後，自112年6月初某日起至同年月4日23時前某時止，分別以徒手、或持橡膠材質拍痧板、塑膠材質健康神掌拍打之方式，持續對游女的頭、臉部、四肢及臀部等身體部位重覆重度、多次拍打，致游女之頭、臉部、四肢、臀部等身體部位，因遭受前開方式之過度拍打，而多處受有嚴重瘀青、廣泛橫紋肌損傷，而產生橫紋肌溶解症。

游女游於同年月5日凌晨0時6分前某時許，因傷勢致失去意識昏迷而死亡。之後信眾發現游女已無呼吸、心跳，即告知余女等人，但是6人因慮及余女等4人先前在該宗教團體所涉傷害致死等案件尚在法院審理中，擔心遭到司法調查，而未立即呼叫救護車或報警處理。

於是由許姓、林姓信眾於同日凌晨0時6分許至同時36分許間，以手機在網路搜尋急救方法，對游女急救，然未有效果。其後余女等4人於該日上午8時35分許至同日9時3分許間，陸續離開本案處所，僅留下詹女、許女2人停留該處處理後續事宜。

詹女於當日上午11時許，騎乘機車以塑膠飼料袋將游女沾有血跡之衣褲及其他垃圾等物品，載運至台中市大里區新光路與東榮路口附近之舊衣回收箱棄置，再尋找不知情之鎖匠前往案發處所5樓游女所在之房間開鎖。

同日中午12時3分許，由詹女以手機撥打119，經救護人員將游女送往大里仁愛醫院救治，但游女因全身多處瘀傷，已無自發性呼吸、血壓及心跳，且因遭毆打傷勢所生的橫紋肌溶解症，致多重器官衰竭而已死亡，經施以急救後，於當日中午12時56分許，宣告急救無效。

台中地院一審時，余女等人辯稱是在替游女進行理療。合議庭採信余女等人辯詞，認定余女等人的行為主觀上並非基於故意傷害被害人之犯意而為，檢方的證據無法讓合議庭產生對於被告6人有無傷害致死、遺棄之主觀犯意及客觀行為，均無法形成毫無合理懷疑之確信心證，判決6人無罪。

檢察官上訴二審，台中高分院合議庭審理認為，被告等6人的真意，如果是為被害人拍打理療，大可推由1人為之，何須6人輪番上陣，接續以徒手、器具拍打被害人身體，且於被害人呼痛仍不停止，最後被害人因橫紋肌溶解症導致多重器官死亡，被告6人傷害致死的犯行可以認定，於是撤銷一審，此部分無罪判決，分別改判有期徒刑7年1月或7年4月。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

違法進用姻親 海科館前館長被聲押禁見

澎湖縣前議長收錢喬人事 劉陳昭玲貪污罪二審判刑7年6月

【文章轉載請註明出處】