「拍胸脯只交出5架」! 印光輝戰機Mk1A再跳票 180架大單卡在「這裝備」....

[Newtalk新聞] 印度斯坦航空有限公司（HAL）6 日發布正式聲明，回應近期國內對自研「光輝」Mk1A 戰機延遲交付的質疑聲浪，強調目前已有 5 架 LCA Mk1A 戰機「完全準備好交付」，並稱另有 9 架已完成製造與試飛，只待引擎到位即可交付。不過，聲明內容也再度引發外界對其產能與供應鏈依賴問題的關注。

根據 HAL 說法，目前印度空軍對光輝 Mk1A 型戰機的總訂單達 180 架，但現階段僅有 5 架具備完整交付條件。以此進度對比整體採購規模，引發外界對量產節奏的疑慮。軍事觀察人士指出，若交付速度未能明顯提升，整體換裝時程可能被大幅拉長。

在此次聲明中，HAL 同時透露，已有 9 架 Mk1A 戰機完成製造並通過試飛，但仍在等待美國通用電氣（GE）供應的引擎。由於目前僅接收 5 具 GE 引擎，實際可交付數量也受限於動力系統供貨進度。這也意味著，即便機體與航電系統已完成整合，最終仍須仰賴進口核心部件才能形成完整戰力。

美製 MK1A 引擎。 圖：翻攝自陶慕劍觀察

供應鏈問題再度凸顯印度國防工業的結構性挑戰。儘管 HAL 宣稱 Mk1A 專案國產化率已超過六成，但關鍵動力系統仍依賴海外廠商，一旦供貨節奏出現波動，整體交付計畫便會同步受阻。

依據 HAL 既有規畫，未來若產線全面運轉，Mk1A 年產量可望提升至 24 架。即便以此最高產能推算，印度空軍要完成全部 180 架接裝，時間點可能落在 2033 年前後。外界指出，在多國已加速推進五代與六代戰機研發之際，Mk1A 作為四代半戰機，其服役時程與技術世代之間的落差，也成為討論焦點之一。

除 Mk1A 外，HAL 也在聲明中提及後續發展藍圖，包括 LCA Mk2、多用途直升機以及協作空戰系統（CATS）等項目，並預計 2032 年前後進入生產階段。

