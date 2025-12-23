拍臀襲胸是「測試聽話」？台中惡老闆冷嗆女員工：誰叫妳太誘惑我

社會中心／李紹宏報導

噁！台中一名企業社負責人，假借「閉眼辨識商品」教學之名，竟對新進女員工多次摸臀、襲胸，甚至威脅「拿錯貨就拍打翹高的臀部」，進行處罰。受害女子上班僅4天便因恐懼離職，更罹患嚴重創傷後壓力症候群（PTSD）導致體重暴瘦20公斤。儘管老闆始終否認犯行，法院仍根據事證依強制猥褻罪判刑1年10月，民事部分則判賠40萬元，全案確定。

惡老闆伸狼爪 女入職4天暴瘦20公斤

根據判決書指出，台中市潭子區一名企業社負責人，在2023年3月面試錄取一名女員工。受害者到職第1天，老闆便以「熟悉商品位置」為藉口，帶她進入倉庫，並趁機對其胸部、臀部及大腿內側進行肢體騷擾。

被告見受害者因驚恐不敢反抗，竟變本加厲，以「拿錯貨物需處罰」為由，強迫女員工翹高臀部接受「體罰」。該負責人在接下來的3天裡，竟然食髓知味，不僅強行擁抱、猥褻私密處，甚至強拉受害者的手觸碰其生殖器。

受害者因心生恐懼、情緒幾近崩潰，於同月 17 日提出辭呈。不料在辦公室結算薪資時，老闆竟又將手伸進其內衣強摸胸部。事後受害者泣訴，當時倉庫內隨處可見刀具，因擔心生命安危，只能假裝開玩笑應對，不敢撕破臉。

衣服驗出DNA 竟辯稱是口水？

該名老闆甚至在事後大言不慚地宣稱，騷擾行為是為了「測試員工聽話程度」，並調侃對方「妳對我的誘惑太大了」。此事件導致受害者罹患創傷後壓力症候群（PTSD），出現重度憂鬱、失眠及社交恐懼，體重更在短時間內驟降20公斤。

面對指控，該老闆在庭上極力否認，甚至對受害者進行言語攻擊，宣稱對方有刺青、像「流氓」，且工作表現不佳，自己不可能對其產生興趣。對於受害者衣服上驗出的 DNA，他竟荒謬辯稱是「訓話時噴出的口水」。

惡老闆罪行 最終判決出爐

最後，台中地院一審原依強制猥褻罪判處該負責人1年6個月徒刑；案經上訴二審，高等法院重新認定，改依3項性騷擾罪合併執行8個月徒刑（可易科罰金），以及1項強制猥褻罪判處1年2個月徒刑（不可易科罰金，須入監），全案刑事部分就此定讞。

而在民事賠償上，法院最終裁定老闆須賠償受害者40萬元，儘管被告再次提出上訴，仍遭二審法院駁回，民事判決亦宣告確定。

