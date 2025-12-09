拍色情「碰撞巴士」! 知名Onlyfans網紅印尼被捕 最高恐面臨15年監禁

英國 OnlyFans 網紅邦妮．布魯近期因涉嫌從事色情內容，遭峇厘島警方逮捕。有外媒發布報導稱，如果布魯遭當地法律定罪，最高可能面臨 15 年的監禁。 圖：翻攝自 @nexta_tv X 帳號

[Newtalk新聞] 曾試圖以「一天之內千人斬」打破世界紀錄的英國 OnlyFans 女網紅邦妮．布魯 ( Bonnie Blue ) 日前因違反印度尼西亞的反色情相關法律，於峇厘島的住所內遭印尼警方突襲逮捕，並可能面臨最高 15 年的監禁。

綜合《香港 01 》、白俄羅斯媒體《NEXTA》等外媒報導，現年 26 歲的布魯 (本名蒂婭．比林格 Tia Billinger ) 於當地時間 5 日，被峇厘島警方以涉嫌從事色情內容的活動為由逮捕，與其同行的 17 名男性也於同日遭到拘捕。報導稱，在抓捕布魯後，當地警方立即針對布魯的住所展開搜查，並扣押包含攝影器材、衣物以及卡車等多項物品。

報導指出，在結束初步的調查後，印尼警方釋放了 14 名澳洲男性，並將布魯與一名 28 歲的澳洲男子以及兩名英國男子移送至位於庫塔鎮的拘留所關押。截至目前為止，當地警方仍尚未更新布魯案的相關消息。

當地警方接受媒體訪問時表示，布魯與同行男性近期正在峇厘島拍攝 OnlyFans 影片，透過一輛寫有「Bonnie Blue's BangBus」的小型巴士四處搭訕，並招攬 18 歲以上的男性青年進行「畢業季」的集體性行為。警方稱，如果布魯遭到起訴並被定罪，最高可能面臨 15 年的監禁以及 60 億印尼盾 ( 折合新台幣約 1119.9 萬元 ) 的罰款，或遭驅逐出境且禁止再度入境印尼。

