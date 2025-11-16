拍賣大屠殺受害者物品 德國拍賣行引眾怒

（德國之聲中文網）德國西部一家拍賣行因計劃拍賣納粹大屠殺受害者遺物遭到譴責。這場拍賣預定於周一在杜塞爾多夫附近的諾伊斯舉行。

國際奧斯威辛委員會（IAC）已敦促費爾茨曼拍賣行（Auktionshaus Felzmann）取消此次拍賣活動。

該委員會副主席霍伊布納（Christoph Heubner）稱此次拍賣“冷酷無情且厚顏無恥”。

霍伊布納在聲明中指出，大屠殺幸存者的歷史正“被利用來謀取商業利益”。

他強調：“與迫害及大屠殺相關的文件屬於受迫害者家屬，這些物品應在博物館或紀念館展覽中展示，而非淪為交易商品。”

拍賣的物品有哪些？

費爾茨曼拍賣行在題為《恐怖體系第二卷》的拍賣目錄中列出了大量文件，年代跨度從1933年至1945年。

拍賣物品包含納粹在達豪集中營實施強制絕育的相關文件、遭納粹強行收購的企業記錄，以及成功逃往智利和阿根廷的猶太人身份證件與護照。其中的“救命文件”尤為引人注目，例如一名獲釋囚犯離開毛特豪森集中營的釋放證明。

最具個人色彩的拍品當屬三本日記本，記錄了一位匿名波蘭猶太人的幸存經歷。

引發爭議的是，拍賣品中包含來自布痕瓦爾德集中營，磨損的大衛之星徽章及大衛之星臂章。

納粹宣傳品亦在拍賣清單之列，包括一本納粹活動手冊和一張宣傳海報。

